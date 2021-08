Éljen ez a nép Mária oltalma alatt! – Székesfehérvár fogadalmi szentmiséje

Szent István feleségével, Gizellával és fiával, Imrével együtt gyakran megfordult Fehérváron.

A fogadalmi ünnepen az magyar Szent Család ereklyéiben ismét végigjárta az egykori szakrális főváros főterét.

A szentek tiszteletét hitvalló módon bemutatva a székesfehérvári püspöki palotából körmenettel kísérték az ereklyéket Ugrits Tamás pasztorális helynök, püspöki irodaigazgató vezetésével: a megjelent papság, a város cserkészei, katolikus iskolásai, a közéleti vezetők, a közintézmények, társadalmi szervezetek képviselői, a Hagyományőrző Koronaőrök, a Történelmi Vitézi Rend és a lovagrendek tagjai, a rendvédelmi és társadalmi szervezetek képviselői, az oktatási intézmények és egyházközségek küldöttei.

A belvárosban végighordozott ereklyéket a Szent Imre-templom főoltárán helyezték el. Spányi Antal püspök Szent István, Boldog Gizella és Szent Imre földi maradványai előtt imádkozott a magyar családokért, és a szentek oltalmába ajánlotta őket.

Szent István király, Boldog Gizella királynő, Szent Imre herceg, imádkozzatok a ma élő magyar családokért, ahogyan imáitokkal, odaadott életetekkel, mindennapi áldozataitokkal az életre vezettétek egykor a népet, úgy segítsétek a boldog életre ma is családjainkat, találjanak oltalmat a magyar szent család védelmében, mintegy a Gizella által hímzett koronázópalást alatt

– hangzott el a főpásztor imájában.

A székváros fogadalmi ünnepére idén is eljött Franz Kaspar kanonok Németországból, aki egyedi és rendkívüli ajándékot hozott a jeles eseményre. Köszöntőjében elmondta, szeretné felhasználni az ünnepi alkalmat, hogy egy egészen különleges püspöki gyűrűt adjon át Székesfehérvári Egyházmegye főpásztorának. A nagy hagyományokkal rendelkező Engel aranyművesműhelyben készült ékszer ugyanis fontos történelmi hagyományt, üzenetet hordoz. A gyűrű közepén Stephanus Rex felirattal egy ezüstpénzérem található. A Szent István idejében készült dénár közepén látható egy apostoli kereszt is.

Számomra ez a nap azért is különleges, mert tíz éve lehettem ennek az egyházmegyének a kanonokja – mondta Franz Kaspar –, amiért egy életen át hálás leszek.”

Spányi Antal megköszönte az egyházmegye kanonokjának az ajándékot, amely megerősíti azt a kapcsolatot, amely Szent István idejében kezdődött, aki egykor német földről kapott támogatást a hit terjesztésében. „Az egymásért mondott imádság erősítsen meg bennünket kölcsönösen, hogy meg tudjuk vívni a mai idők harcait, meg tudjuk őrizni és védeni kereszténységünket, keresztény kultúránkat. Úgy tudjuk védeni keresztény családjainkat, ahogy ezt tette Gizella és Szent István, ahogy tanúságot tett erről az első magyar szent család. Mától még különlegesebb módon jelen van köztünk Szent István király, akire emlékezünk, és akitől erőt akarunk kapni és példáját követni.”

Az ünnepi szentmisében mondott beszédében Spányi Antal püspök megemlékezett arról, hogy

augusztus 14. az a megrendítő nap, amikor István király végső erejét összeszedve palotájából átment az általa építtetett csodálatos templomba – Európa egyik legnagyobb templomába –, hogy fia, Imre herceg sírjánál tárja Isten elé lelke fájdalmát.

Nem volt olyan utód, akire népét és ezt az országot jó lelkiismerettel bízhatná, aki a magyart is erősítené és őrizné, védené, aki a hitet és az Egyházat erősítené, tanítását terjesztené. Ezért ajánlotta fel országát a Boldogságos Szűz Máriának, aki oltalmába vette hazánkat.

„Él a magyar, pedig hányszor lett volna logikus a történelmet szemlélve, ha ez a nép hírmondó nélkül eltűnik az idők süllyesztőjében. Hány súlyos harc, hány árulás, az idők micsoda viharai és az erkölcsök micsoda romlásai: mind mint halálos ellenség leselkedett nemzetünkre éppen úgy, mint más népekre is. (… ) De mindig voltak hősök és bátrak, akik mertek és tudtak áldozatot vállalni a magyar sorsért, a hazáért, annak megőrzéséért – emelte ki a püspök. – Hogyan is érthetnénk meg ezt, hogy is történhetett volna meg mindez, ha nincs ott a kezdeteknél a szent király hite, az első magyar szent család imája és a Magyarok Nagyasszonyának oltalmazó, védő anyai szeretete? Vagyunk, itt vagyunk, példát adunk és tanúskodunk az élet igazsága mellett, a történelmünk tanítása szerint, de mindig küzdelem árán. Mintha csak a Szentírás szavát hallanánk: Aki mindvégig kitart, az üdvözül. (…)”

A fogadalmi szentmise után az ünneplő közösség díszmenetben a nemzeti emlékhelyhez vonult, ahol Boldog Gizella és Szent Imre ereklyéit elhelyezték Szent Imre sírjánál, Szent István ereklyéjét pedig sírja mellett. A Himnusz eléneklése után Cser-Palkovics András polgármester mondott ünnepi beszédet.

Kiemelte: „A gondviselés ajándéka, hogy több hónapnyi bezártság után ismét együtt ünnepelhetünk, tegnap megnyithattuk a királyi napokat, és ma együtt tisztelgünk Szent István előtt.”

Hagyományaink ápolása mellett azok továbbadása is a mi felelősségünk. István király augusztus 14-én, amikor fölajánlotta országunkat, gyakorlatilag a mi megmaradásunk mellett döntött. Éppen ezért augusztus 20-i nemzeti ünnepünk nem a tűzijáték ünnepe, hanem Szent Istváné. Első királyunkra emlékezni leghitelesebben állami és egyházi vezetőknek is itt, az ő székesfővárosában lehet. Ezért soha nem fogom feladni azt az álmot, hogy az állami központi ünnepek itt legyenek augusztus 20-án – mondta Székesfehérvár polgármestere.

A beszédet követően a székesfehérvári püspök imádsággal felajánlotta hazánkat, ahogy azt a szent király tehette egykor, fia, Szent Imre sírjánál.

„Emlékezzél meg, Istennek dicsőséges anyja, Magyarok Nagyasszonya, szentséges Szűz Mária! Emlékezzél meg örökségedről, amelyet hű szolgád, első királyunk és apostolunk, Szent István neked fölajánlott. Tekints kegyes szemmel országodra, városunkra: légy szószólónk és közbenjárónk Szent Fiadnál, Jézus Krisztusnál. Hozzád kiáltottak őseink, és minden ínségükből megszabadultak. Ez a remény éltet most is, ez a bizalom indít, hogy oltalmadban keressünk menedéket mi, a Te néped és örökséged. Oltalmazd és védjed hatalmas pártfogásoddal minden testi-lelki bajtól országunkat és városunkat…” – hangzott el az imában.

Az imádság után Szent István és Szent Imre sírján is koszorút helyeztek el Spányi Antal megyéspüspök, Cser-Palkovics András polgármester, Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Vargha Tamás, Törő Gábor és Tessely Zoltán országgyűlési képviselők, valamint Simon László kormánymegbízott. Majd a főpásztor elhelyezte az emlékezés gyertyáit. A Boldogasszony Anyánk eléneklése után az ünnepélyes díszmenet a magyar Szent Család ereklyéivel visszaindult a püspöki palotába, Ruff Tamás karnagy vezényletével a székesfehérvári Helyőrségi Zenekar kíséretével.

Az eseményen Pásztor Katalin és Fersch Renáta a zeneirodalom fuvoladuóiból játszott darabokat, imádságos és ünnepi hangulatot teremtve a város fogadalmi ünnepén.

A teljes írás ITT olvasható.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Berta Gábor



Magyar Kurír