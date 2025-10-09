Elkezdődött Fatimában az európai püspöki konferenciák elnökeinek találkozója

Az esemény október 7-én, kedden nyitó szentmisével kezdődött a Rózsafüzér Királynője-bazilikában.

Október 8-án, szerdán az európai püspöki konferenciák elnökei a Jelenések kápolnájában mutattak be szentmisét, Gintaras Grušas vilniusi érsek, a CCEE elnöke főcelebrálásával.

A közgyűlés hivatalosan José Ornelas Carvalho SCI leiria-fatimai püspök, a Portugál Püspöki Konferencia elnöke és Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas, a fatimai kegyhely rektorának köszöntőjével vette kezdetét.

Köszöntőbeszédében Gintaras Grušas érsek emlékeztetett a háborúk okozta szenvedésekre, és felszólította az Egyházat, hogy tartson ki az imádságban és a békében, és arról a témáról elmélkedett: Hogyan legyünk misszionárius tanítványok a szekularizált Európában? Hiteles tanúságtételre, a mai kultúrával való párbeszédre és megújult pasztorális kreativitásra buzdított.

A munkamegbeszélések az Európai Unió apostoli nunciusának, az Európai Unió Püspöki Konferenciáinak Tanácsa (COMECE) elnökének, a Szentszék Európai Tanács melletti megfigyelőjének és a Caritas Europa képviselőjének az Európa jelenlegi helyzetéről szóló beszámolóival folytatódtak. Emellett a CCEE bizottságai (Család és Élet, Evangelizáció és Kultúra, Ifjúság, valamint Szociális-Pasztorációs) bemutatták eddigi tevékenységüket és jövőbeli terveiket.

A program különlegessége, hogy magyar előadó is lesz: október 9-én, csütörtökön Máté-Tóth András, a Szegedi Tudományegyetem vallástudományi tanszékének oktatója ad társadalmi elemzést a szekularizált Európáról.

