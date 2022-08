Elkezdődött a nevezés a 25. Faludi Nemzetközi Filmszemle és Fotópályázatra

A Faludi Nemzetközi Filmszemle a magyar jezsuita rendtartomány által huszonöt éve létrehozott filmszakmai rendezvény, melyhez 14 éve fotópályázat is társul. A filmszemle első évében, 1996-ban tíz alkotás érkezett, tavaly több mint 350 film és 110 fotós pályamű közül kerültek ki a nyertesek. 2021-ben a világ 48 országából neveztek: a magyarok után a spanyol, orosz, iráni és indiai alkotók képviseltették magukat a legnagyobb számban.

A zsűriben minden évben a magyar és külföldi filmes és fotós szakma elismert alkotói, szakértői vannak jelen. Az előző években többek közt Pavel Lungin, Radu Jude, Pupi Avati, Karl Markovics, Francesco Casetti, Krzysztof Zanussi, Sára Sándor, Bereményi Géza, Enyedi Ildikó, Fekete Ibolya, Sopsits Árpád, Hajdu Szabolcs, Pálfi György és Nagy Dénes. A fotópályázatok elbírálásában Haris László, Korniss Péter, Móser Zoltán, Pályi Zsófia, Stalter György, Benkő Imre, Pilló Ákos és Bege Nóra is részt vett az évek folyamán.

A most meghirdetett „Ajándék” témában korosztálytól és határoktól függetlenül lehet filmeket, illetve fotókat beküldeni. Az előzsűri által válogatott munkák kerülnek be a versenyprogramba; a többi pályaművet az információs vetítések keretében mutatjuk be. A programot a zsűritagok filmjeinek vetítése és más szakmai rendezvények gazdagítják. A szemle minden eseménye ingyenesen látogatható.

A pályázatra október 10-ig lehet nevezni.

A szervezők olyan szakmailag igényes alkotásokat várnak, amelyek alkalmasak arra, hogy a vizualitás nyelvén fórumot teremtsenek különböző nézőpontok és vélemények dialógusához.

Rövidfilmes kategóriákban maximum 30 perc hosszú kisjáték-, kísérleti, animációs vagy dokumentumfilmmel lehet pályázni. A televíziós dokumentumfilm kategóriában nevezett alkotások (magyar nyelven vagy a Magyar Média Mecenatúra támogatásával készült művek) maximális játékideje 60 perc lehet. Egy rendező vagy alkotóközösség legfeljebb két filmmel nevezhet. Fotókat fotósorozat vagy önálló kép kategóriákban várnak. Egy alkotó legfeljebb három, egymástól független fotós pályaművel indulhat.

Nevezés és részletek a filmszemle honlapján: faludifilmfestival.hu

A szemle promóciós videója ITT tekinthető meg.

A szemlét november 16. és 19. között rendezik meg a budapesti Premier Kultcaféban.

Forrás és fotó: Párbeszéd Háza

Magyar Kurír