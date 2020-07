Élmény, hogy új erőt merítsünk a hétköznapokhoz – Megrendezték a Régi Zenei Napokat Vácon

A megnyitón Gregor Joseph Werner Die Gute Hirt című oratóriumát hallhatta a közönség a Purcell Kórus és a Capella Savaria előadásában, míg zárásként Haydn A Teremtés című oratóriumát szólaltatta meg a Purcell Kórus és az Orfeo Zenekar.

„Most, hogy megrendezhettük a Filharmónia Magyarország első programját, rendezvénysorozatát a vírushelyzet miatti korlátozások feloldását követően, még erősebben azt gondolom, hogy a muzsika, a koncertélmény ma is ugyanazt jelenti, mint bármikor korábban, azt hogy megnyugvás tölthessen el bennünket. Ezek az alkalmak, ezek az esték, ezek a koncertek kiváló alkalmak arra, hogy az élményből erőt merítve vágjunk neki az újabb hétköznapoknak” – fogalmazott a zárókoncert közönségét köszöntve Szamosi Szabolcs, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója.

Zárszóként kifejezte háláját a 36. Régi Zenei Napok kurzusainak vezetését vállaló professzoroknak, a koncerteken közreműködő énekeseknek, muzsikusoknak, a szép számú kurzushallgatónak, akik az ismert okokból most szinte kizárólag itthonról, az ország számtalan településéről érkeztek Vácra továbbképezni magukat, s természetesen köszönetet mondott a padsorokat ismét zsúfolásig megtöltő hallgatóságnak is.

Varga László atya, a Váci Egyházmegye zeneigazgatója, a székesegyház karnagya is köszöntötte az egybegyűlteket, méltatva a Filharmónia Magyarország küldetését a régizene népszerűsítése, kiemelkedő színvonalú képviselete terén, s kifejezte örömét, hogy a váci püspökség immár évek óta együttműködő, házigazda partner lehet a Régi Zenei Napok megrendezésében.

„A Teremtés című oratórium az egyetemes zeneirodalom egyik kiemelkedő alkotása, és most ennek a kurzusnak is csúcspontja a megszólaltatása, ami mögött nagyszerű, olykor rendkívül fáradalmas, adott esetben feszített tempójú műhelymunka van, professzionális pedagógiai tevékenység, aminek mi csak a végeredményét látjuk-halljuk. Valóban nemesíti a teljes embert testestől-lelkestől a Régi Zenei Napok rendezvénye. Most pedig gondoljunk arra is, hogy Haydn, aki mélyen vallásos volt, milyen alapos tanulmányok, felkészülés alapján éri el ebben az egyik fő művének számító oratóriumban azt a megrázó drámaiságot, ami mindannyiunkat mélyen megérinthet. Ez a mű a bibliai teremtéstörténetnek rendkívüli súlyt, hangsúlyt ad a zene nyelvén” – fogalmazott Varga László, átadva a hangot a kórusnak, zenekarnak és a szólistaként közreműködő énekművészeknek.

Szamosi Szabolcs orgonaművész, a Filharmónia Magyarország ügyvezető igazgatója szemmel láthatóan nagy örömmel nyugtázta mind a nyitó, mind a zárókoncerten, hogy milyen sokan várták a zenei eseményeket.

„A zárlat idején sem álltunk le, meglepetéskoncerteket szerveztünk háztömbök között különböző sűrűn lakott övezetekben, ahova nem jöhettek le az emberek, de a teraszokról, ablakokból meghallgathatták a műsorokat. Természetesen ez teljesen más, hogy végre így is köszönthetjük a közönséget” – mondta Szamosi Szabolcs.

– Már hagyománynak mondható az utóbbi évek alapján, hogy ez a kiemelkedően jelentős barokk építészeti örökséggel büszkélkedő kisváros a helyszíne az eseménysorozatnak, ami azt jelzi, hogy szervezőként megtalálták itt az ideális otthont a rendezvényhez, és rendre szép számú közönséget is sikerül elcsábítaniuk a különböző programokra. Adódik hát a kérdés, hogy hosszabb távon is Vác lehet az eseménysorozat fő helyszíne, bázisa?

– Vácra már negyedik alkalommal szerveztük a Régi Zenei Napokat, és azt gondolom, hogy egyre inkább sikerül nekünk is mint rendezőknek felfedezni ennek a dunakanyari gyöngyszemnek az értékeit, szépségeit, és azt remélem, hogy a közönségnek is, és így a jövőben egy még bővebb programkínálattal jelenhetünk meg. Most a nyitókoncert, a zárókoncert, a professzorok koncertje és a kurzushallgatók hangversenye voltak a nyilvános események, de mint ahogy már a múltban elindítottuk, a jövőben újra szervezünk majd családi napot, más településekre kihelyezett koncerteket is a rendezvény keretében. Ezek megszervezésére most ez alatt a rövid idő alatt nem volt lehetőségünk. A kérdésre válaszolva elmondhatom: az a tervünk, hogy Vác legyen a központ, nagyon nagy örömmel vesszük a vendégszeretetét a városnak, megyéspüspök atyának.

– A 36. Régi Zenei Napokon kívül milyen programjaikat emelné még ki az idei nyár folyamán?

– Júliusban elindulnak szabadtéri koncertjeink négy városban. Ha augusztus, akkor országszerte orgonakoncertek, az OrgonaPont sorozatban természetesen jövünk, ahogy szoktunk Vácra is, és az idén augusztus 8-án rendezzük meg a tavaly nagy sikerrel elindult Orgonák éjszakája elnevezésű programot az ország számos településén.

– A Filharmónia Magyarország nagyon fontos szerepet kapott a kormánytól a járványhelyzetre az előadóművészek megsegítéseként választ adó „Köszönjük Magyarország!” program keretében. Erről a kezdeményezésről mit tudhatunk meg legfrissebb információként?

– A vírushelyzet lejárta után a kormány és a kulturális minisztérium is több programot indított a művészek segítésére, ennek egyik eleme a „Köszönjük Magyarország!” elnevezésű pályázati lehetőség, amelynek keretében összességében egy milliárd forint támogatást biztosítottak azoknak az érintetteknek, akik nem rendelkeznek főállással, ők voltak tehát a fő kedvezményezettek. Ebben a körben vannak színészek, irodalmárok, táncosok, cirkuszművészek, dzsessz muzsikusok, népzenészek, könnyűzenei előadók. A Filharmónia Magyarország kezelte azt a százmillió forintot, ami a klasszikus zenei előadók támogatását szolgálja. Rengeteg pályázat érkezett, közel négyszáz, úgyhogy ez a program jelenleg is folyamatban van, a szerződéseket már megkötöttük a nyertes pályázókkal, és a művészek nagy részének nagyrészt már el is utaltuk az összeget, ami úgy tevődik össze, hogy az elnyert támogatás nyolcvan százalékát megkapták előlegként, a maradék húsz százalékot pedig akkor folyósítjuk, amikor a vállalt előadást, előadásokat megtartották. Az OSzMI honlapján a programokat kereső intézmények térítésmentesen választhatnak az előadók között. Nagy öröm volt közreműködni ebben a példaértékű kezdeményezésben.

