Élményalapú tanítás és tanulás a felzárkózó településeken a Máltai Szeretetszolgálat segítségével

Hazai – 2026. július 15., szerda | 11:53
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Az elmúlt négy évben az ország leghátrányosabb helyzetű településein működő hatvan köznevelési intézményben több ezer speciális foglalkozással segítette a tanárok továbbképzését és a diákok sikeres iskolai előmenetelét a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által koordinált június 30-án zárult program.

Az RRF-3.1.1-22-2022-00001 Közösségorientált pedagógia: Minőségi és eredményes oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a hátrányos helyzetű térségekben tanuló vagy onnan származó tanulók számára elnevezésű projekt a Felzárkózó települések programban, az Európai Unió és Magyarország finanszírozásával a Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv (RRF) keretében valósult meg.

Az elmúlt négy évben a legszegényebb felzárkózó településeken több mint 2800 alkalommal, változatos programokkal és folyamattanácsadókkal segítette a hátrányos helyzetű fiatalok sikeres tanulmányi előmenetelét és az őket oktató tanárok különleges többlettudást igénylő munkáját a most zárult, mintegy 6,211 milliárd forintos program.

A 2022-ben indult projekt rendszeres élménypedagógiai, pályaorientációs és speciális tanodai foglalkozásokkal, valamint ösztöndíjrendszerrel támogatta, hogy az érintett intézményekben is megvalósuljon a minőségi oktatás. A tanórákba részben vagy teljesen beilleszthető elemek tizenöt féle fejlesztési területen mintegy ötven különböző játékos módszertannal ismertették meg a gyermekeket és a pedagógusokat, akik a közös tanulás révén közös sikerélményekhez juthattak.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat koordinálásával, partnerszervezetek bevonásával zajlott projekt célja a diákok iskolai lemorzsolódásának megakadályozása és az érettségizők számának növelése volt. A pályaorientációs foglalkozásokon a tanulók már alsó tagozatban a szakmaválasztást megalapozó tudást szerezhettek, önismereti játékokkal erősítve érzelmi tudatosságukat, önbizalmukat.

A projektről bővebben IDE kattintva, valamint a Felzárkózó települések oldalán olvashatnak.

Forrás: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Fotó: Mózes Anita/Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír

#Európai Unió #Magyar Máltai Szeretetszolgálat #oktatás-nevelés #szolidaritás

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