Élni a hűség szabadságát – Lezárult a házasság hete Szombathelyen

Szentbeszédében a főpásztor elsőként Timothy Keller amerikai keresztény író gondolatait idézte, aki szerint a házasság lényege nem a futó érzelmek, amik jönnek, mennek.

A házasság egy életszövetség: feltételek nélküli, nagylelkű, ingyenes szeretet. Ennek mintája Krisztus keresztje, amely ingyenes, nagylelkű, végtelen önátadás. Ez a mérce, a forrás

– hangsúlyozta Székely János püspök.

Gary Chapman egyik könyvében leírta, hogy házasságuk elején feleségével másként gondoltak a kapcsolat lényegére: ő a doktori disszetrációjához remélt segítséget a feleségétől, aki viszont sok időt, programot szeretett volna férjével.

Mást vártak, mást kaptak. Így fél évvel az esküvő után hűvösség uralkodott közöttük, mert félreértették a házasságot

– hangzott el a prédikációban.

Chapman azt gondolta, hogy a felesége fogja majd őt boldoggá tenni. Pedig a lényeg pont fordítva van:

az a fontos a házasságban, hogy minden erejével igyekezzen boldoggá tenni a társát.

Visszaemlékezve arra, hogy mit kért tőle a felesége – időt és segítséget –, változtatott. Minden héten elmentek valahová kettesben, naponta sokat beszélgettek, és amiben tudott, segített a feleségének. Ez megváltoztatta a feleségét is, aki szintén elkezdte gyakorolni azt, amit Chapman korábban kért tőle.

A szombathelyi megyéspüspök ezt követően arra hívta fel a figyelmet, amit Timothy Keller felesége egy tanúságtétele során elmondott: az esküvőjük tájékán úgy látta a férjét, mint egy görög szobor. Tetszett neki a férfi talpraesettsége, vidámsága. Ám ahogy teltek az évek, repedések jelentek meg a szobron: már nem volt annyira szép, hibátlan.

Rájött arra, hogy nemcsak az a dolga, hogy a mostani férjét szeresse, hanem a jövőbeli férjét is – amikor haláluk után kéz a kézben odaállnak majd Isten trónja elé, és bemutatja a férjét a mennyei Atyának, nagy büszkeséggel:

őt adtad nekem; szerettem, szolgáltam őt; ezt tudtam a te segítségeddel kihozni belőle.

A házasságban két ember szembesül a maga gyöngeségével is.

Nem lehet elrejteni, nem lehet hosszú távon álarcokat viselni – emelte ki a főpásztor. – A házasság egyik célja, hogy két ember tanulja a szeretet művészetét, a nagylelkűséget, két jellem formálódjon a szeretet kohójában.

A házasság nemcsak érzelmek, hanem annál több és mélyebb: mély, mint a tenger: erős, mint a szikla.

Egy hatalmas igen, amelynek végig kellene zengenie két ember egész életét.

Nem egy múltbeli esemény az esküvő. Az igen kell, hogy ragyogjon két ember szívében: minden reggel meg kell hogy szólaljon.

Idézte Mihalec Gábor párterapeuta tanácsait is: kerüljék a házastársak otthon a károsanyag-kibocsátást, azaz a bántó megjegyzéseket, a csúnya szavakat.

„Az életedben a legkedvesebb embernek, a legfontosabbnak az életed lehető legszebb szavait add. Hagyd a felesleges panaszkodást, vádaskodást. Tanuljatok meg kérni, dicsérni, a közös megoldást keresni” – kérte a házaspárokat a megyéspüspök.

„Isten adott neked házastársat: nem tökéletes, ahogy te sem vagy az. Köszönd meg, hogy van, és tegyél a sebre tapaszt: a hála, a köszönet és az irgalom tapaszát.”

Székely János püspök idézte Papp Miklós görögkatolikus pap gondolatait, aki a házaspároknak arról beszélt: ahogy a Szentlélek által az oltáron a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé változik, úgy akarja a Szentlélek a házasságokat is átalakítani.

A természetes emberi szerelmet meg akarja tölteni a végtelen, keresztig menő, hatalmas természetfeletti szeretettel.

„Gyertek hétről hétre Isten tágas égboltja alá, és engedjétek, hogy a Szentlélek átalakítson benneteket.

Mondjátok szívből a házastársi igent, éljétek a hűség szabadságát!” – buzdította a jelenlévőket a föpásztor.

A szentbeszéd meghallgatható ITT.

A a jelen lévő házaspárokat a homília után Székely János püspök, Torma-Hasza Mónika evangélikus lelkész és Jakab Bálint református lelkész közösen áldották meg.

A szentmise végén sorsolták ki a házas-társas-játékot.

A játékra idén 248 pár regisztrált, és 72 pár küldött vissza legalább 5 feladatigazolást, amivel a sorsoláson is részt vehettek.

A szentmise visszanézhető az egyházmegye Youtube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír