Élő ökumenikus betlehemes sétával készültek a karácsonyra Várpalotán

Az eseményen Udvardy György veszprémi érsek hangsúlyozta: nagy öröm és különleges ajándék, hogy Várpalotán a történelmi egyházak együtt ünneplik a Megváltó érkezését. Mint fogalmazott, az ökumenikus együttlét nem csupán testvéri gesztus, hanem előremutató tapasztalat is, amely segít abban, hogy Krisztus hitében mindannyian egyek tudjunk lenni.



Az élő betlehemes séta célja az, hogy Krisztus-várakozásunk jelen legyen a város életében, mégpedig abban az ősi, egyházi hagyományban gyökerező formában, ahogyan a Szent Család útra kel, és az emberek mindennapjai közepette keres szállást. Hiszen Jézus érkezése is így történt: miközben az emberek élték hétköznapi életüket, szívükben ott volt a Messiás utáni vágyakozás, az a remény, hogy Isten hűséges, igazmondó, és elküldi szabadítóját.



A városi misztériumjáték az olaszországi Sant’Elpidio a Mare városában, vízkereszt ünnepén tartott élő betlehemek mintájára valósult meg. A kezdeményezés Campanari-Talabér Márta polgármester és férje, Gianfranco Campanari közös ötletéből született meg, amelyhez idén is csatlakoztak a helyi történelmi egyházak, valamint a Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola közössége.



Campanari-Talabér Márta felidézte: az élő betlehem gondolata egy Olaszországban megélt élményből született, és hálás azért, hogy Várpalotán társakra talált az álom megvalósításához. Mint mondta, az élő betlehemes séta egyik legfontosabb üzenete az, hogy nagy értékek nagyon egyszerű körülmények között is megszülethetnek.

A Nepomuki Szent János Római Katolikus Általános Iskola diákjainak műsora után Palkovits Ágnes igazgató és Szijjártó László esperes, plébános köszönetet mondtak a rendezvény fő támogatójának, valamint mindazoknak, akik hozzájárultak a program megvalósításához.



A betlehemes menet ezt követően útnak indult: Szűz Mária és Szent József mellett pásztorok, napkeleti bölcsek és egy szamár is feltűnt a jelenetben. Első állomásuk a református templom volt, ahol Lukácsné Orovicz Piroska lelkész arról beszélt, hogy a három király messziről indult el, ahogyan mi is sokszor messziről érkezünk karácsonyhoz – fájdalmakból, betegségekből, szomorúságból, kétségbeesésből.

A szálláskeresés útja ezután az evangélikus templomhoz vezetett, ahol Zsadnay Józsefné lelkész hangsúlyozta: rengeteg sebet hordozunk, lelkünk sokszor veszélyben van, de Jézus eljön értünk, és személyesen, egyenként ment ki bennünket a legnehezebb helyzetekből – nem sajnálva életét sem. Ő az a Megváltó, akinek születését karácsonykor ünnepeljük.



A betlehemes séta végül visszatért a Thury-várhoz, ahol Jézus születésének történelmi körülményeire utalva korabeli mesterségek is bemutatkoztak.

Az ökumenikus ünnepet szeretetvendégség zárta, amely tovább erősítette az együttlét, az egymásra figyelés és a közös karácsonyi várakozás örömét.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Talabér Márta Facebook-oldala

Magyar Kurír