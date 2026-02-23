Először rendeztek régiós találkozót a Veszprémi Főegyházmegye bérmálkozás előtt álló fiataljainak

Csernai Balázs, a főegyházmegye pasztorális irodájának vezetője köszöntötte a résztvevőket. „A valódi örömet keressük, és ma lehetőségünk van arra, hogy ezt ne csak keressük, hanem meg is találjuk” – fogalmazott, hangsúlyozva: az az öröm, amely Istentől jön, maradandó, és nem múlik el. A fiatalokat arra hívta, hogy nyitott szívvel vegyenek részt a programon, hiszen néhány hónap múlva a bérmálás szentségében részesülnek, ami új szakaszt nyit az életükben.

A találkozón jelen volt Udvardy György érsek, aki hagyományteremtő szándékkal hívta életre a felkészítő régiós találkozásokat. Három kérdés köré építette megnyitóbeszédét. Először arra hívta a fiatalokat, hogy őszintén tegyék fel maguknak a kérdést: Mit jelent számukra a bérmálás? Mit gondolnak önmagukról, családjukról, az Egyházról? Miért fontos nekik ez a szentség?

A második gondolatkörben az Egyház közösségi természetére irányította a figyelmet: amikor ennyi fiatal gyűlik össze több településről, világossá válik, hogy senki nincs egyedül. Az Egyház élő, örömteli közösség, amelyben egymást erősítve lehet növekedni.

A főpásztor harmadik kérdése a jövőre mutatott: mi történik a bérmálás után? Arra bátorította a fiatalokat, hogy a szentség vétele ne csupán egyszeri ünnepi esemény legyen, hanem egy tudatos, bátor küldetés kezdete. Mire születtél? – tette fel a kérdést. Arra, hogy boldog légy, helytállj, és örömmel éld meg hitedet.

A köszöntők után a Rád Találtam dicsőítő csoport vezetésével közös éneklés és dicsőítés következett, amelyet két fiatal személyes, megérintő tanúságtétele tett még bensőségesebbé.

A program kiscsoportos beszélgetésekkel folytatódott; a fiatalok őszintén oszthatták meg gondolataikat a hitről, a bérmálásról, saját problémáikról és élethelyzetükről.

Szó esett arról, miért készülnek a bérmálásra, hogyan tudnak megszabadulni rossz szokásaiktól, hogyan készülnek a szentmisére, mit kérdeznének Istentől, vagy akár arról is: mit tennének, ha tudnák, hogy 24 órájuk van hátra, vagy hirtelen nagy összegű pénzhez jutnának. A beszélgetések segítették őket, hogy tudatosabban tekintsenek életükre és hitükre.

A találkozó közös hálaadással és imádsággal zárult. A résztvevők visszajelezték, a program több kérdésükre választ adott, és lélekben közelebb kerültek a bérmálás szentségének megértéséhez.

A régiós találkozók folytatódnak a főegyházmegye területén: Keszthelyen február 28-án, Veszprémben március 7-én, Litéren április 11-én.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Reitter István

Magyar Kurír