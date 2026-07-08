Először szervezett találkozót román ajkú katolikus fiataloknak a gyulafehérvári főegyházmegye

A találkozó célja az volt, hogy a fiatalok számára lehetőséget biztosítsanak az ismerkedésre, a közösségépítésre és hitük elmélyítésére.

Az első nap az ismerkedésről szólt, a résztvevők különböző közösségi játékok segítségével kerülhettek közelebb egymáshoz, és megismerték a találkozó programját.

A második napon Kovács Gergely érsek válaszolt a fiatalok kérdéseire, majd szentmisét celebrált.

A liturgiát követően a résztvevők közösségépítő programokon vettek részt. Az esti program részeként Țîmpu Agnes tartott előadást a keresztség ajándékáról, majd a Magnificat Közösség koncertje következett.

A harmadik nap változatos szabadtéri tevékenységeket kínált. Az időjárás miatt a reggeli imádságot ugyan beltérben tartották meg, de utána lovaglásra, quados túrákra, kreatív műhelyfoglalkozásokra és beszélgetésekre is sor került.

A délutáni és esti programok között előadások, tanúságtételek, gyónási lehetőség, valamint szentségimádás szerepelt. A visszajelzések alapján a résztvevők számára ez utóbbi jelentette a találkozó egyik legmélyebb lelki élményét.

A találkozó zárónapján Brassóba látogattak a résztvevők, ahol szentmisén vettek részt a Szent Kereszt felmagasztalása templomban, amelyet Korom Imre hunyadi plébános celebrált. Ezt előadás és a rendezvény hivatalos lezárása követte.

A főegyházmegye Ifjúsági Pasztorációs Irodájának munkatársai mellett számos pap, előadó és önkéntes járult hozzá a program sikeres lebonyolításához. Az ország különböző részeiből érkező fiatalok aktív részvételükkel és nyitottságukkal nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy az első Katolikus Ifjúsági Találkozó közösségépítő és lelki szempontból is eredményes legyen.

A szervezők reményei szerint a kezdeményezés a következő években is folytatódik, és hagyománnyá válhat.

Forrás: Romkat.ro

Fotó: ITC közösségi oldala

Magyar Kurír