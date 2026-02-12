Először szerveztek összukrajnai ifjúságpasztorációs szimpóziumot

Az Ukrajnai Római Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúságpasztorációs Bizottságának rendezvényére Ukrajna különböző részeiből érkeztek lelkipásztorok, akik nap mint nap szembesülnek a kihívással: „Hogyan közvetíthetjük fiataljaink felé az evangélium igazságát a rendkívüli megpróbáltatások közepette?”

A szimpózium kiemelkedő előadói közé tartozott Artur Ważny püspök, a lengyelországi Sosnowieci Egyházmegye ordináriusa, valamint Andrzej Dubiel, az új evangelizáció lengyelországi felelőse, a MuzaDei szervezet vezetője, aki az „Új Kultúra” terjesztéséhez kapcsolódó vallási és kulturális rendezvénysorozat alapítója és szervezője.

Az eseményen húsz, Ukrajna különböző részeiből érkező lelkipásztor vett részt, akik saját plébániáikon, valamint egyházmegyei szinten foglalkoznak fiatalokkal. A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyét Jurij Holotyuk atya képviselte.

A szimpózium során a résztvevők közösen imádkoztak, mély lelki élményt adó szentmisén vettek részt, előadásokat hallgattak, a csoportos foglalkozásokon pedig lehetőségük volt kérdéseket feltenni és megosztani saját tapasztalataikat. A közös pihenés és a személyes beszélgetések szintén meghatározó részei voltak a találkozónak.

Külön kiemelendő az előadók hitismeretben való jártassága, kompetenciája és nyitottsága, amely nem csupán egy másik ország és más élethelyzetek tapasztalatainak megismerését tette lehetővé, hanem számos választ adott arra a kérdésre is: „hogyan cselekedjünk itt és most, abban a valóságban, amelyben élünk”.

Forrás és fotó: Munkácsi Római Katolikus Egyházmegye

