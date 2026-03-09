Első alkalommal szervezték meg a férfiak Szent József-zarándoklatát Márianosztrára

Márianosztrán már hagyománnyá vált, hogy minden hónap első szombatján férfiak gyűlnek össze a bazilika előtt, hogy térdepelve, közösen imádkozzák a rózsafüzért. Az alázatos, mégis határozott tanúságtétel tavaly májusban vette kezdetét, és azóta is töretlen erővel hívják közös bűnbánatra és közbenjárásra a családfőket, fiatalokat és idősebbeket egyaránt. Ezúttal közel kétszáz férfi együttes imája és éneke töltötte be a Pálosok terét.

Hazatérés és életszentség: a tékozló fiú tanítása

A program a kálvária keresztúti állomásainak végigjárásával folytatódott, majd a hegytetőn bemutatott szentmisén Fábry Kornél püspök a tékozló fiú evangéliumi történetét állította a középpontba. Rámutatott, hogy a példabeszéd szereplőiben – legyen szó a válaszút előtt álló fiúról vagy az irgalmas atyáról – saját életállapotunkra ismerhetünk rá. A püspök beszédében kiemelte: személyes megújulásunk, az életszentség nem egy távoli, elérhetetlen ideál, hanem a mindennapok következetes döntéseiben dől el. Mindennap újra meg kell erősítenünk Istennek tett ígéretünket. Fábry Kornél hangsúlyozta, hogy

a világi hívők tehetik a legtöbbet az Egyházért: saját életpéldájukon, hiteles jelenlétükön keresztül hozhatják közelebb embertársaikat Istenhez.

Öt kő és a rózsafüzér ereje

A püspök egyik legemlékezetesebb gondolata Dávid és Góliát bibliai találkozásához kötődött. Ahogy Dávid öt sima követ választott a patakból, hogy szembeszálljon a hatalmas ellenféllel, úgy nekünk is megvannak a magunk eszközei a mai világ kihívásaival szemben.

A rózsafüzér a mi parittyánk, amellyel képesek vagyunk felülkerekedni életünk nehézségein és a bennünket fenyegető szellemi óriásokon.

Ez az imádság adja kezünkbe azt a biztonságot, amellyel megőrizhetjük belső békénket és családjaink egységét” – fogalmazott a püspök.

Lelki oltalom a mindennapokra

A liturgia végén a résztvevők a Mária Fiai Totus Tuus missziós szövetség jóvoltából Fábry Kornél püspök által megáldott Szent Benedek-érméket és csodásérméket kaptak. Ezek a szentelmények a hit erejét és a Szűzanya ígéretét hirdetik, melyet a férfiak magukkal vihettek otthonaikba, hogy emlékeztessék őket a hegyen átélt kegyelmi pillanatokra, valamint arra, hogy amint Jézus Krisztus a kereszt alatt elrendelte, nekik Mária fiaiként méltóságuk és küldetésük van.

Jézus keresztje mellett ott állt anyja; anyjának nővére, Mária, Kleofás felesége és Mária Magdolna. Amikor Jézus meglátta anyját és az ott álló tanítványt, akit szeretett, így szólt anyjához: „Asszony, íme, a te fiad!” Azután azt mondta a tanítványnak: „Íme, a te anyád!” És attól az órától magához gondjaiba vette őt a tanítvány (Jn 19,25–27).

Forrás: Rákosfalvai Szent István Király Plébánia, Exodus90, Márianosztra Bazilika Plébánia, Magyarországi Pálos Rend, Mária Fiai Totus Tuus – TÉRden Álló Férfiak Szentolvasó Szövetsége és Missziója

Fotó: Merényi Zita

Magyar Kurír