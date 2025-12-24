ELSŐ VAGY UTOLSÓ SZALMASZÁL – Lackfi János versével kívánunk áldott, örömteli, szép karácsonyt!

Lackfi János
ELSŐ VAGY UTOLSÓ SZALMASZÁL
A sok közül csak egy vagyok,
egy szalmaszál, egy szalmaszál,
kit egy napon, nyári napon
a sarló éle elkaszál.
A sok közül csak egy vagyok,
csak száradok, csak fonnyadok,
a nap kiszívja életem,
többé nem hajladozhatok.
Kazalba összegyűjtenek,
csak egy vagyok a sok között,
ha sistereg forrón a szél,
felzizzenek, megzördülök.
A jószág hogyha arra jár,
mohó foggal belénk harap,
ezért emeltem égre tán
kövér és fényes magvakat?
Csámcsogó szájba kerülök?
Lelegel majd pár csempe fog?
Az emésztésnek útjain
létem fel- és aláforog?
Istállóba szórnak be most,
hol tűz lobog, hol tűz lobog,
párát lehelnek morduló
nagy bőrbálányi állatok.
Etetőbe terítenek,
megzördülök, megzizzenek,
egy sivalkodó kicsi test
ágya leszek, ó, emberek!
A sok közül csak egy vagyok,
nap aranyán érlelt arany,
de trón lettem, királyi trón,
és több ennél aligha van.
Fotó: Lambert Attila (nyitókép); Merényi Zita
Magyar Kurír
A vers nyomtatott változata az Új Ember 2025. december 21–28-i ünnepi számában jelent meg.
