ELSŐ VAGY UTOLSÓ SZALMASZÁL – Lackfi János versével kívánunk áldott, örömteli, szép karácsonyt!

Kultúra – 2025. december 24., szerda | 18:44
Lackfi János költőt idén is arra kértük, hogy az Új Ember ünnepi számába írjon egy verset. Ezzel kívánunk minden kedves Olvasónknak áldott, örömteli, szép karácsonyt!

Lackfi János

ELSŐ VAGY UTOLSÓ SZALMASZÁL

A sok közül csak egy vagyok,
egy szalmaszál, egy szalmaszál,
kit egy napon, nyári napon
a sarló éle elkaszál.

A sok közül csak egy vagyok,
csak száradok, csak fonnyadok,
a nap kiszívja életem,
többé nem hajladozhatok.

Kazalba összegyűjtenek,
csak egy vagyok a sok között,
ha sistereg forrón a szél,
felzizzenek, megzördülök.

A jószág hogyha arra jár,
mohó foggal belénk harap,
ezért emeltem égre tán
kövér és fényes magvakat?

Csámcsogó szájba kerülök?
Lelegel majd pár csempe fog?
Az emésztésnek útjain
létem fel- és aláforog?

Istállóba szórnak be most,
hol tűz lobog, hol tűz lobog,
párát lehelnek morduló
nagy bőrbálányi állatok.

Etetőbe terítenek,
megzördülök, megzizzenek,
egy sivalkodó kicsi test
ágya leszek, ó, emberek!

A sok közül csak egy vagyok,
nap aranyán érlelt arany,
de trón lettem, királyi trón,
és több ennél aligha van.

Fotó: Lambert Attila (nyitókép); Merényi Zita 

Magyar Kurír

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2025. december 21–28-i ünnepi számában jelent meg.

