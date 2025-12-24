ELSŐ VAGY UTOLSÓ SZALMASZÁL – Lackfi János versével kívánunk áldott, örömteli, szép karácsonyt!

Lackfi János

ELSŐ VAGY UTOLSÓ SZALMASZÁL

A sok közül csak egy vagyok,

egy szalmaszál, egy szalmaszál,

kit egy napon, nyári napon

a sarló éle elkaszál.

A sok közül csak egy vagyok,

csak száradok, csak fonnyadok,

a nap kiszívja életem,

többé nem hajladozhatok.

Kazalba összegyűjtenek,

csak egy vagyok a sok között,

ha sistereg forrón a szél,

felzizzenek, megzördülök.

A jószág hogyha arra jár,

mohó foggal belénk harap,

ezért emeltem égre tán

kövér és fényes magvakat?

Csámcsogó szájba kerülök?

Lelegel majd pár csempe fog?

Az emésztésnek útjain

létem fel- és aláforog?

Istállóba szórnak be most,

hol tűz lobog, hol tűz lobog,

párát lehelnek morduló

nagy bőrbálányi állatok.

Etetőbe terítenek,

megzördülök, megzizzenek,

egy sivalkodó kicsi test

ágya leszek, ó, emberek!

A sok közül csak egy vagyok,

nap aranyán érlelt arany,

de trón lettem, királyi trón,

és több ennél aligha van.

Fotó: Lambert Attila (nyitókép); Merényi Zita

Magyar Kurír

A vers nyomtatott változata az Új Ember 2025. december 21–28-i ünnepi számában jelent meg.