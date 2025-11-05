Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón mindenszentek ünnepén – KÉPRIPORT

Mindenszentek a keresztény öröm és a remény ünnepe – hangsúlyozta Kovács Csaba Antal ferences szerzetes Csíksomlyón, az elsőszombati Mária-köszöntőn november 1-jén. Prédikációjában azt is kiemelte: a szentek példaképként kell hogy előttünk álljanak, hiszen rámutatnak arra, miként kell élnünk.

„Mindenszentek az öröm ünnepe számunkra, hogy már szeretteink közül reményünk és hitünk szerint sokan ott vannak Isten társaságában. A remény ünnepe, hogy majd mi is eljutunk a szentek társaságába, mi is velük együtt lehetünk. És az Egyház tagjai kölcsönösen imádkoznak egymásért” – mondta Kovács Csaba Antal.

A szentmise előtti első imaórát a kosteleki hívek, míg a másodikat a csíksomlyói kegyhely munkaközösségének tagjai vezették. Utóbbiak mondták a fájdalmas olvasót, és a szentmise után ők vitték a gyertyás körmenetben is a Szűzanya kegyszobrának másolatát is.

A következő Mária-köszöntő december 6-án lesz.

A Mária-köszöntőről további fotók láthatók az Erdélyi Ferences Rendtartomány Facebook-oldalán.

Szöveg: Bíró István ferences sajtóreferens

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Forrás: Romkat.ro

