Elsőszombati Mária-köszöntő Csíksomlyón mindenszentek ünnepén – KÉPRIPORT

„Mindenszentek az öröm ünnepe számunkra, hogy már szeretteink közül reményünk és hitünk szerint sokan ott vannak Isten társaságában. A remény ünnepe, hogy majd mi is eljutunk a szentek társaságába, mi is velük együtt lehetünk. És az Egyház tagjai kölcsönösen imádkoznak egymásért” – mondta Kovács Csaba Antal.

A szentmise előtti első imaórát a kosteleki hívek, míg a másodikat a csíksomlyói kegyhely munkaközösségének tagjai vezették. Utóbbiak mondták a fájdalmas olvasót, és a szentmise után ők vitték a gyertyás körmenetben is a Szűzanya kegyszobrának másolatát is.

A következő Mária-köszöntő december 6-án lesz.

A Mária-köszöntőről további fotók láthatók az Erdélyi Ferences Rendtartomány Facebook-oldalán.

Szöveg: Bíró István ferences sajtóreferens

Fotó: Erdélyi Ferences Rendtartomány

Forrás: Romkat.ro

Magyar Kurír