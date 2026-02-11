Elsőszombati Mária-köszöntőt tartottak Csíksomlyón

Az imaszolgálatot a Gyimes-völgyi és madéfalvi hívek végezték.

A februári elsőszombati Mária-köszöntőn Albert Leander OFM mondott homíliát.

„Assisi Szent Ferenc arra is tanít minket: Mária soha nem áll Krisztus útjába, hanem mindig hozzá vezet. Aki Máriát követi, megtanul igent mondani. Aki igent mond, hordozóvá válik. És

aki hordozza Krisztust – akár észrevétlenül –, megváltoztatja a világot”

– hansúlyozta az elsőszombati Mária-köszöntő prédikációjában Albert Leander ferences szerzetes.

A következő Mária-köszöntőt március 7-én tartják.

Forrás: Ferences sajtószolgálat; Romkat.ro

Fotó: Virág Zsolt

Magyar Kurír