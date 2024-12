Eltemették a spanyol ferencest, akit a valenciai rendházban gyilkolt meg egy zavart elméjű férfi

A Valencia városához közel, Gilet településen található, a Szentlélekről nevezett ferences kolostor békéjét november 9-én dúlta fel a tragikus eset. Egy bottal és üvegpalackkal felfegyverzett, zavart férfi tört be a rendházba, miközben – a rendőrség információi szerint – azt kiáltozta: „Én vagyok Jézus Krisztus”. Akivel csak összetalálkozott a testvérek közül, azokat ütlegelni kezdte a kezében lévő tárgyakkal; több szerzetes megsérült, őket Valenciába vitték kórházba.

A 76 esztendős Juan Antonio Llorente testvér két nap múlva belehalt súlyos fejsérüléseibe a kórházban.

A Ferences Rendtartomány november 11-én adta tudtul: „Sajnálatos módon a kritikus állapotban kórházba szállított testvéreink egyike hétfőn életét vesztette a súlyos fejsérülések következtében. A Ferences Rendtartománynak, a családjának és barátainak mély fájdalmat okoz ez a pótolhatatlan veszteség.”

A 46 éves támadót, akit már korábban is elítéltek nők elleni erőszak miatt, a rendőrség november 10-én letartóztatta.

A többi ferences azóta elhagyhatta a kórházat, kivéve egy 95 éves szerzetest, akit még bent tartottak kivizsgálás céljából, azonban állapota stabil, nem szenvedett életveszélyes sérüléseket.

Az elhunyt Juan Antonio Llorente testvér holttestét november 13-án átszállították szülővárosába, Cehegínbe, ahol délután és este zajlott a virrasztás a Virgen de las Maravillas (Csodák Szűzanyja) kápolnában. Másnap, november 14-én reggel a San Esteban (Szent István-) rendházban szűk körű gyászszertartás következett, majd ünnepélyesen nyugalomra helyezték a családi kápolnában.

*

A Valenciai Főegyházmegye nevében Enrique Benavent valenciai érsek november 12-én együttérzését és közelségét fejezte ki a gyászoló Szeplőtelen Fogantatás Ferences Rendtartomány felé, és imára buzdított mindenkit az elhunyt lelki üdvéért, valamint a még orvosi kezelésben részesülő szerzetesek felépüléséért.

A Valenciai Főegyházmegye ezenkívül a szomorú eseten kívül is tragikus veszteségeket élt át a közelmúltban, ezt jelzi a honlapjuk fejlécében a gyászszalag is. A DANA néven ismert időjárási jelenség okozta áradások 2024. október 29-én és az azt követő napokban mintegy 220 ember halálát okozták, 41 embert még mindig eltűntként tartanak nyilván. Az áldozatokért december 9-én, hétfőn este 7 órakor mutatnak be gyászmisét a valenciai székesegyházban Enrique Benavent érsek főcelebrálásával, melyre ismét a városba érkezik a királyi pár, hogy kifejezzék együttérzésüket a gyászolókkal.

Forrás és fotó: Fides.org; Archivalencia.org; Santoespiritu.org



Verestói Nárcisz/Magyar Kurír