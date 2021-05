Emberi méltóságért kitüntetést kapott Karikó Katalin – Kocsis Fülöp érsek is részt vett az átadón

A díjazottat Bajkai István országgyűlési képviselő méltatta, aki beszédében emlékeztetett: hasonló méretű világjárványra legutóbb száz éve volt példa. A spanyolnátha akkor több embert vitt el, mint az első világháború. Ez a mostani járvány is hasonló méretű pusztítást végezhetett volna, ha nem lépnek föl azonnali cselekvéssel megfelelő felkészültségű kutatók. Hirtelen érte a ma emberét a koronavírus-járvány, ugyanakkor a tudósok már hosszú ideje keresik a hasonló betegségek gyógyításának lehetőségeit.

Bajkai István kiemelte: az emberiség ugyanolyan hálával tartozik a kórházakban helyt álló egészségügyi dolgozóknak, mint azoknak, akik a laboratóriumokban kutatták éjt nappallá téve a vírus ellenszerét. „Büszkeséggel és reménységgel tekinthetünk a magyar alkotószellem egyik legnagyobb alakjára” – méltatta Karikó Katalint az országgyűlési képviselő, hozzátéve: a kutatóbiológus olyan elődök nyomdokaiba lépett, mint Semmelweis Ignác, Heim Pál vagy Szent-Györgyi Albert.

Az eseményt Szunai Miklós, az Emberi Méltóság Tanácsának főtitkára szervezte. Meghívására az átadó ünnepségen mindössze tíz vendég volt jelen, közöttük Kocsis Fülöp metropolita, aki a görögkatolikus egyház ajándékaként egy Alexandriai Szent Katalint ábrázoló rézkarccal lepte meg a tudóst. A mű Monostory Viktória alkotása.

Az ünnepség fényét Dévai Nagy Kamilla énekes előadása emelte. Záróénekként egy Miatyánk-feldolgozás csendült fel.

A nemzetközi hírű biokémikus kutató jó szívvel szólt magyarságáról. Mint mondta, tudományos munkájának alapjait itthon szerezte meg, a Szegedi Tudományi Egyetemen, s erre épülhettek rá későbbi eredményei. És bár kutató munkája más országokba hívta, magyarságát mind a mai napig családjával együtt megéli és megvallja.

Az átadó hivatalos részét szűk körű beszélgetés követte. Ekkor a világhírű professzorasszony számos kérdésre is választ adott. Szólt arról is, mennyire komolytalanok és alaptalanok az oltást ellenző vélemények. Hangsúlyozta, hogy minden szakmailag elismert oltóanyag hatékony és hasznos, érdemes, sőt szükséges élni ezekkel, bármelyiket is kapjuk meg.

Karikó Katalin a Szegedi Biológiai Kutatóközpontban kezdett el a vírusokkal foglalkozni, majd munkahelye 1985-ös megszűnése után döntött úgy, hogy külföldön folytatja pályafutását. A Pennsylvania Egyetemen kezdett mRNS kutatással foglalkozni, amit először még nem akart elfogadni a szakma. Mégis sikerre vitte és az egyetem szabadalmaztatta is a módszerét, amelyet Karikó-Weissmann technikának hívnak és számos koronavírus-vakcina fejlesztésének alapja.

A találkozó után Karikó Katalin megköszönte Kocsis Fülöp metropolitának az ikont, és azt, hogy imádkoznak a további munkásságáért.

