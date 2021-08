Energetikai fejlesztések az Szeged-Csanádi Egyházmegyében

A Gyula központjában található Nádi Boldogasszony-plébánia energetikai korszerűsítésére 137,66 millió forint támogatásban részesült az egyházmegye.

A 19. század végén épült plébániaépület háromszintes, részben alápincézett, utcai homlokzata díszített, teteje magastetős. A projekt során energiahatékonyságának javítása érdekében felújítják, illetve cserélik az épület külső nyílászáróit, megtörténik a padlás és a pincefödém szigetelése, valamint a meglévő konvektoros fűtési rendszert is korszerűsítik: új kondenzációs kazán, illetve radiátorok váltják a korábbi megoldást. A munkálatok ez év augusztusában kezdődtek, és várhatóan 12 hónapon belül, jövő augusztusban fejeződnek be.

Az ugyancsak a Szeged-Csanádi Egyházmegye tulajdonában és üzemeltetésében lévő újkígyósi Szent Erzsébet Szeretetotthon 1930-ban épült. Az épület az idők során több kisebb állagmegújításon esett át, nagyobb fejlesztésre azonban 1994-ig kellett várni, amikor tetőterét beépítették, mára azonban a szerkezete hőtechnikai szempontból elavult, energetikai felújítása szükséges. A sikeres KEHOP-pályázatnak köszönhetően a fenntartó most a homlokzatok, a pince, a padlásfödém, a lapos-, illetve magastetők szigetelését, valamint a nyílászárók cseréjét végezheti el. Az épület energiahatékonyságát napelemes rendszer kialakítása is tovább növeli majd.

A felújítási munkálatok augusztus elején kezdődtek, és várhatóan 2022. július végén érnek véget. A projekt 173,15 millió forint európai uniós támogatással valósul meg.

Megújul továbbá a szentesi Szent Erzsébet Általános Iskola és Óvoda is. Az iskolát a 20. század elején építették, a most tervezett beruházás során a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése valósul meg. A homlokzati nyílászárók felújítására is sor kerül, és itt is napelemek javítják majd az épület hőtechnikai adottságait, segítik elő a megújuló energia használatát. A felújítási munkálatok július 1-jén kezdődtek meg, és várhatóan 2022. december végén fejeződnek be. A projekt 281,026 millió forint európai uniós támogatással valósul meg.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye



Fotó: Gyulaplébánia.hu; Újkígyós.hu; Szentes.hu



Magyar Kurír