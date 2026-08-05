Energiatakarékossági intézkedések a Pécsi Egyházmegyében a fenntarthatóság jegyében

A Pécsi Egyházmegye tudatos energiahatékonysági stratégiája nem új keletű, az egyházmegyei hivatal már 2021-ben teljeskörűen átállt a környezetbarát és energiatakarékos LED-világításra.

A jelenlegi rendkívüli helyzet azonban további beavatkozást igényel, ezért a püspöki iroda az alábbi intézkedésekről döntött:

Korlátozott díszkivilágítás: A pécsi székesegyház teljes díszkivilágítása lekapcsol napnyugta után, mely óránként 1 kW villamosenergia-megtakarítást jelent. Légbiztonsági okokból kizárólag a tornyok minimális fényforrásai maradnak aktívak, amelyek már eleve az energiatakarékos LED-technológiával működnek.

Otthoni munkavégzés és klímastop: Az egyházmegyei hivatal munkatársai számára home office munkavégzést rendeltek el. A hivatali épület klímaberendezéseinek leállításával így óránként 15 kW villamos energiát takarít meg az intézmény.

Vízhasználat minimalizálása: A palotaudvarban található automata öntözőrendszer, valamint a látványcsobogó működtetését határozatlan időre felfüggesztették.

Plébániai összefogások: A takarékossági kezdeményezéshez az egyházmegye területén található templomokat működtető plébániák is csatlakoznak, saját hatáskörükben csökkentve az energiafelhasználást.

A Pécsi Egyházmegyei Hivatal a fent részletezett, a napokban bevezetett intézkedésekkel járul hozzá az energiahálózat tehermentesítéséhez.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye

Magyar Kurír