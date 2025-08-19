Engedjük, hogy Isten akarata teljesüljön életünkben! – A jegyesekért mutattak be szentmisét Ercsiben

A főpásztort Szeleczky Csaba plébános köszöntötte az ercsi, iváncsai és a perkátai hívek nevében. „Ercsiben nagy hagyománya van a búcsúnak, ami igazából három napig tart, és aminek záróeseménye a püspöki szentmise. Úgy tekintünk Máriára mint égi Édesanyára, aki vigyáz az emberre, körbeveszi őt szeretetével. Máriának erős hite volt, elfogadta, hogy gyermeke születik, a Megváltó, de végigélte Fia szenvedését, és látta feltámadását is. Tanulni szeretnénk tőle, mert Mária egy nagyon erős jellem, igazi hívő volt” – mondta a plébános, majd köszöntötte a zarándokokat és helyi híveket, a vendégeket, köztük Gólics Ildikót, a város polgármesterét és Mészáros Lajost, a térség országgyűlési képviselőjét.

Klaibán Sándor, a képviselő-testület elnöke megköszönte a főpásztornak, hogy püspöki szolgálata során minden évben ellátogatott a kegyhelyre, és bemutatta a búcsúi szentmisét. Az egyházközségből Hekman Mónika, Hekman Teréz és Balázs Emese Mária-énekkel köszöntötték a megyéspüspököt.

Spányi Antal püspök beszédében a Boldogságos Szűz Mária életéről elmélkedett. Hangsúlyozta hűségét, határtalan bizalmát és hitét Istenben, amelyet nemcsak a kegyelmek órájában élt meg, hanem a szenvedések idején is.

„Amikor csodáljuk Máriát, meg kell értenünk mennybevételének tanítását is. Ebben a világban ott van a nagy vörös sárkány, amelyről a Jelenések könyvében a szentmise olvasmányában hallottunk. Eljön, hogy pusztítson, öljön, romboljon, zavart keltsen, zűrzavart hozzon az emberek életébe. Mindenkinek küzdenie kell tehát, mindenkinek döntenie kell a saját sorsáról, a saját életéről. Mit akarok tenni? E világ elveihez akarok igazodni, e világ törvényeihez akarok alkalmazkodni? Vagy megpróbálok Istenre tekintve, Isten tanítása szerint, az Egyház parancsai szerint élni?” – tette fel a kérdést a főpásztor.

Életünkhöz minden kegyelmet megkapunk, amire szükségünk van. Csak tiszta szívvel fogadjuk be azokat, és engedjük, hogy Isten akarata teljesüljön!

„Szent István király egész életét így élte, ezért volt képes arra, hogy országát hittel Máriának ajánlja, amelynek kegyelmi erejét, oltalmazó valóságát mindig is érezték a magyarok. A Boldogságos Szűz Mária, a mennybe fölvett, e templom búcsújának ünnepén azt kéri tőlünk, hogy tanuljunk tőle. A különböző helyzetekben találjuk meg azt a választ az Isten akaratára, amelyet Ő tőlünk vár. Akkor jobbá tesszük ezt a világot, és Isten kegyelmével tudjuk azt az emberi élethez méltóbbá, Isten akaratát dicsőítővé, szebbé, gazdagabbá, békesebbé, szeretettel teljesebbé tenni. Adja az Úr hát nekünk ezt a kegyelmet mindnyájunknak, és rajtunk keresztül szeretteinknek és az egész világnak” – zárta elmélkedését a főpásztor.

A jegyesekért mondott püspöki imádság után a plébános köszöntötte az egyházmegye jelen levő kispapjait, és elimádkozták a papokért a Prohászka Imaszövetség imáját.

Szeleczky Csaba atya felhívta a figyelmet, hogy a szószék tetőzete még felújítás alatt áll, még további adományokat várnak a befejezéshez.

A szentmise után a főpásztor a plébánossal, Szakács Péter püspöki titkárral és az asszisztenciával együtt az ercsi kegyképhez vonult, és imádkozott az egész egyházmegyéért.

Szöveg: Berta Kata

Fotó: Dr. Berta Gábor

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye

Magyar Kurír