Enzo Fortunato minorita újságíró: Nagy ünnep lesz a gyermekek világnapja Rómában

December 8-án, pénteken, a szeplőtelen fogantatás főünnepén Ferenc pápa az Úrangyala elimádkozása után örömmel jelentette be, hogy „jövő év május 25-én és 26-án Rómában fogjuk megtartani a gyermekek első világnapját. A Kultúra és Nevelés Dikasztériuma által támogatott kezdeményezés arra a kérdésre válaszol, hogy milyen világot akarunk átadni a felnövekvő gyermekeknek? Jézushoz hasonlóan mi is a középpontba akarjuk helyezni a gyermekeket és gondoskodni kívánunk róluk”.

„Ez egy csodálatos meglepetés – reagált a gyermekek ünnepének a bejelentésére Enzo Fortunato. – Most újból a kicsikből és az ő rendkívüli erejükből indulunk ki az egység, a közösség és a megosztás megteremtésében. Ők tudják újranevelni, de azt is mondanám, hogy újra egyesíteni a felnőttek világát”.

A november 6-i találkozásból „indult el egy út, amely ma, alig több mint egy hónap leforgása alatt máris új szakaszába érkezett. A pápa meghallgatta Isten gyermekei népének a kérését” – magyarázza a szerzetes, aki az újdonságot ahhoz a felejthetetlen novemberi naphoz kapcsolva értelmezi: „Igaz, hogy 7800 kisfiú és kislány vett részt a Ferenc pápával való találkozón, de az is igaz, hogy ennél sokkal többen voltak, akik azonban helyhiány miatt nem tudtak részt venni az örömteli eseményen. Éppen ebből kiindulva reméljük, hogy a világnap majd lehetőséget nyújt sok más gyermek számára is, hogy a világ minden táján megtapasztalják az ünneplés és az ima gyönyörű pillanatát a Szentatyával”.

Már sokat tudunk az ifjúsági világnapról, „mostantól fogva pedig kezdjük megismerni a gyermekek világnapját is, bár a szervezés nagyon más jellegű lesz, mert a gyerekek egyszerűséget kérnek és kínálnak, és segítenek nekünk, hogy spontánabbak legyünk. Mindenesetre lelkesedésből és imádságból biztosan nem lesz hiány. Számtalan üzenet és e-mail érkezett a püspökségek az egyesületek részéről, de mindenekelőtt a gyermekek szüleitől, akik nagyon boldogok, ezért is mondhatjuk: ez valóban az Egyetemes Egyház ünnepe”.

A pápa arra buzdítja a felnőtteket, hogy „álljanak a gyerekek mellé – különösen az éhező, a háborúk sújtotta és beteg gyermekek mellé, hogy elkísérjék őket a jövő felé”. Enzo Fortunato így zárja nyilatkozatát: „A Szentatya reményeivel és elvárásaival összhangban remélem, hogy jövő év május 25-én és 26-án eljönnek Rómába a világnak azon perifériái, ahol sok gyermek él és ahol vannak olyan szervezetek, melyek törődnek közülük a legsérülékenyebbekkel is”.

Enzo Fortunato minorita szerzetes, újságíró és teológus. 1997 és 2021 között az Assisi Szent Konvent sajtóirodáját vezette. Tanított a Pápai Antonianum Egyetemen, az Assisi Teológiai Intézetben és a Szent Bonaventura Pápai Teológiai Karon. 1966. november 24-én az angliai Northamptonban született, de szülei a Nápoly alatti Amalfi városából származnak. 1994-ben szentelték pappá szülővárosa, Scala templomában. Tanulmányait azonban a második otthonának tekintett Assisi városában fejezte be. Az újságírás a szenvedélye, melyet szerzetesi hivatása mellett is gyakorol, mégpedig az egyik legismertebb olasz katolikus médiaszemélyiségként. Újságírói hivatása a L’Osservatore Romano vatikáni napilaptól indult, majd a San Francesco című újság igazgatója lett, melynek példányszáma hirtelen nagyon megnőtt. 2011-től az olasz állami televíziós csatornán, a Rai1-en szerzett sok barátot Jézusnak és Szent Ferencnek a Dialogo című műsorával. Írt egy nagy sikerű könyvet is Vado da Francesco (Ferenchez megyek) címmel. Enzo Fortunato nemcsak vallási és újságírói kérdésekkel foglalkozik, hanem humanitárius projektekkel is, például olyan országokban, mint Srí Lanka, Kenya, Oroszország, Peru, Brazília és Kolumbia.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír