Ferenc pápa a ferenceseknek: Építsétek a béke hídjait a háború sújtotta világban

„A második világháború óta nem szűntek meg a háborúk a világban: jól látjuk ezt Palesztinában és Ukrajnában, amelyek közel vannak hozzánk – mondta a pápa az interjúban. – Oly sok a kegyetlenség, sok ember politikai okokból börtönben sínylődik, ezért kérem a béke hídjainak építését. Ezt a kegyelmet kell kérnünk Szent Ferenctől, és nektek, ferenceseknek segítenetek kell ezeknek a hidaknak az építésében.”

Assisi szentjének mai követőitől azt kérte Róma püspöke, hogy legyenek a kiengesztelődés és a megbocsátás apostolai, tegyenek tanúságot a megbocsátásról, a jóságról. „Egy ferences legyen mindig nagyon elfogadó a szentgyónás szentségében; az Úr sem fárad bele soha abba, hogy megbocsásson nekünk. Szent Ferencnek is nagy szíve volt, ő sem fáradt bele a megbocsátásba” – emlékeztetett.

A pápa számára – aki maga is Assisi szentjének nevét vette fel – Szent Ferenc alakja azért is különleges, mert különösképpen utánozta, követte Krisztust. Minden szent, minden keresztény utánozni akarja az Urat és követni őt, de Szent Ferenc úgy vonult be a történelembe, mint aki a végsőkig követni akarta Jézus Krisztust, alázatosan, jóságosan: „ő az alázat és a jóság szentje.” Szent Ferenc az a szent, aki „mindenkit összebékít, ő a türelem szentje” – fogalmazott az interjúban a pápa és hozzátette, hogy a testvérekkel szüksége is volt a sok türelemre. „Szent Ferenc nem kér semmit, és mindenkinek felajánlja magát.”

A pápa végül örömét fejezte ki az idén Greccióból érkezett betlehem miatt, amelyet a Szent Péter téren állítottak föl. Emlékeztetett: az első betlehem megalkotása is „az ő megérzése volt, ezért Ferenc egyetemes szent, aki megmutatja nekünk, hogyan kell Jézus Krisztust utánozni.”

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala; Sanfrancescopatronoditalia.it

Magyar Kurír