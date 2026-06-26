Építsünk igazabb és szebb világot! – Közszolgálatban dolgozókért mutattak be misét Szombathelyen

Több mint két évtizedes hagyomány Szombathelyen, hogy szentmise keretében mondanak köszönetet a köz szolgálatában dolgozók munkájáért, és imádkoznak, hogy feladatukat, hivatásukat Isten erejével tudják végezni.

Orvosok, ápolók, mentősök, bírák, ügyvédek, közjegyzők, ügyészek, tanárok, rendőrök; a katasztrófavédelemben, a büntetés-végrehajtásban dolgozók; szociális munkások, gondozók; védőnők, bölcsődei, óvodai dolgozók; állami és kormányhivatalok, polgármesteri hivatalok, szociális és gyermekvédelmi munkatársak; fogyatékos, idős és hajléktalan ellátásban dolgozók; a kereskedelemben tevékenykedők; városi és megyei közgyűlési képviselők, vezetők; az államkincstár és az adóhivatal, a média, a kulturális, a tudományos élet munkatársai; civil és karitatív szervezetek képviselői vettek részt a szentmisén.

Székely János püpsök arra kérte a jelenlévőket, hogy lehetőségük szerint tegyenek meg mindent azért, hogy egy igazabb és szebb világban éljünk, ahol Isten lakik az emberek között, ahol az egymás iránti tisztelet, szeretet, emberség, jóság uralkodik.

Kiemelte: ne csak álmodjunk olyan iskolákról, amik esélyt adnak mindenkinek; olyan közéletről, ahol tisztelet van; olyan kórházakról, ahol a betegeknek nemcsak a testére, hanem emberségére is figyelnek; idősotthonokra, ahol az idős érzi, hogy szeretettel ápolják – mindezért, ami rajtunk áll, meg is kell tennünk.

A főpásztor Leó pápa enciklikáját idézte, amely a mesterséges intelligencia fejlődése kapcsán arról szól, hogy a gépnél végtelenül értékesebb az ember. És fontos, hogy ezt ne tévesszük szem elől. Az ember tud szeretni, játszani, alkotni. Az emberiség ne egyfajta Bábel tornyot építsen, ahol a haszon, a hatalom érdekében az ember eszközzé válik, hanem olyan várost, amely a mennyei Jeruzsálem, egy emberséges várost.

Bátorító példaként idézte fel Boldog Floribert Bwana Chui kongói vértanú és Wagner Viktória szociális testvér és védőnő példáját, akik sokat tettek a rászorulók megsegítéséért.

A szentmise visszanézhető az egyházmegye YouTube-csatornáján.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír