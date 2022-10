Erdélyi tanulmányúton vesznek részt a PPKE BTK örmény hallgatói

A kilencnapos út során a fiatalok nemcsak Erdély jelentős örmény hagyományú városait (pl. Szamosújvárt, Erzsébetvárost, Gyergyószentmiklóst) és az ottani örmény katolikus templomokat látogatják meg, de levéltárakba és könyvtárakba is eljutnak, mélyebben is megismerkedve az erdélyi örmény katolikusok kulturális örökségével.

Az út egyik legfontosabb állomása Gyulafehérvár, ahol Kovács Gergely gyulafehérvári érsek, örmény katolikus kormányzó találkozik a fiatal örmény hallgatókkal. A pázmányos tanulmányút az Ösztöndíj Keresztény Fiataloknak ösztöndíjat elnyert külföldi hallgatók részére vált lehetővé a Hungary Helps program és az Üldözött Keresztényeket Megsegítéséért Felelős Államtitkárság támogatásával, a budapesti Örmény Katolikus Plébánia közreműködésével.

Az indulás előtti délutánon Szalayné Sándor Erzsébet nemzetiségekért felelős ombudsmanhelyettes, valamint Birher Nándor, a PPKE BTK dékánja köszöntötte az örmény hallgatókat az egyetem Szentkirályi utcai központjában.

Az egyetemi vezető beszédében röviden felvázolta a magyar–örmény történelmi kapcsolatok alakulását, kitérve arra is, hogy az aradi vértanúk közül ketten – Kiss Ernő és Lázár Vilmos – is örmények voltak. Kiemelte, hogy a Pázmány BTK-n ma már nemcsak alap-, hanem mesterképzésen és doktori képzés formájában is elsajátíthatók az örmény tanulmányok.

A tanulmányi kirándulás útvonala: Budapest–Gyulafehérvár–Szamosújvár–Kolozsvár–Gyergyószentmiklós–Szucsáva–Csíkszépvíz–Segesvár–Erzsébetváros–Gyulafehérvár–Budapest.

