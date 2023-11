Érdemes a jövőbe fektetni – Udvardy György érsek a Veszprémi Főegyházmegye keszthelyi beruházásairól

3 milliárd forintból újul meg a Kiskastély óvoda Keszthelyen. A beruházás során a meglévő épületben foglalkoztatókat, só- és tornaszobát alakítanak ki, míg az új szárnyban négy modern, minden igényt kielégítő, kertkapcsolatos csoportszoba kap helyet.

Udvardy György veszprémi érsek a projektről elmondta, a munkálatok a feszes ütemtervnek megfelelően haladnak, december elejére, a bokrétaünnepen az épület már szerkezetkészen tetőzet alatt lesz. A tél során folytatódnak a munkák, hogy tavasszal kérhessék a megfelelő engedélyeket, és szeptemberben már gyerekeket fogadhasson az óvoda. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az intézményvezetői pozícióra hamarosan pályázatot írnak ki. A négy csoportba mintegy száz gyermeket várnak majd.

A szülő ajándékként, kincsként kapja a gyermekét, akinek a nevelését részben megosztja az oktatási intézményekkel. A katolikus hitnek, Jézus Krisztus személyének komoly szerepe van, hogyan mutatjuk be a hagyományainkat. Úgy vélem,

a tradícióknak dinamikus, élő, eleven kapcsolatban kell lenniük a múlttal, de egyben a jövőre kell hogy irányuljanak

– hangsúlyozta a főpásztor.

Hozzátette, „a jövőbe mindig érdemes befektetni. A beruházás, az óvoda létrejötte örömöt és biztonságot jelent. Öröm a szülőknek, a gyerekeknek, az ott dolgozóknak, a városnak, a régióban élőknek. S az öröm az mindig vonzó, meghívó erővel bír”.

Ezzel egy időben zajlik a Ranolder János Római Katolikus Általános Iskola felújítása és a mellette lévő területen az oktatási, kulturális és sportközpont építése. A nyertes tervpályázatot már be is mutatták, a 27 beérkező pályamunka közül a Kreatív Magyar Mérnök Kft. terveit ítélték a legjobbnak. A díjnyertes munka kiemelt figyelmet fordított az építészetileg értékes épületek megtartására, a változatos térformálásra, a kortárs kiegészítésekre, valamint az új közlekedési tengely kialakítására is.

Udvardy György érsek elmondta, a Ranolder-iskola melletti területet a veszprémi érsekség 2021-ben vásárolta meg azzal a céllal, hogy olyan épületegyüttest alakítsanak ki ott, amely a közösségi, kulturális célok szolgálata mellett a szabadidő aktív eltöltésének igényét is ki tudja elégíteni. A közösségi és kulturális programok megszervezésére alkalmas épületeket, az uszodát, a tornacsarnokot, a megújuló kápolnát nemcsak a diákok, hanem a város teljes közössége használhatja majd.

„Szeretném hangsúlyozni, hogy a Ranolder-iskolában felmerült reális igényeket a város törekvéseivel összefésülve vizsgáltuk meg, és eszerint vágtunk neki a fejlesztésnek. Nagy örömünkre a magyar kormány segítő jobbot nyújtott, már meg is kaptuk a támogatói okiratot, így a beruházás első ütemét meg tudjuk valósítani” – hangsúlyozta a Veszprémi Főegyházmegye érseke.

Az épülő komplexum mellé és köré hatalmas zöldfelületet is kialakítanak, amely illeszkedik a város parkrendszeréhez. Az egykori sörház is új funkciót kap, a zenei képzés egyik bázisa lesz, illetve többszintű vendéglátóegységet is kialakítanak.

Udvardy György kiemelte,

ezekkel a beruházásokkal nemcsak a jövőt építik, hanem a kultúra, az oktatás, a közösségi élet szolgálata mind segíti az evangélium, az örömhír terjesztését.

Ezek a beruházások nem lehetnek teljesek, eredményesek a lelkipásztori szolgálat nélkül. Hiába erősítik a különböző társadalmi hatások a szeparációt, újra és újra bebizonyosodik, hogy közösségben élni jobb, és minden nehézség dacára igenis van igény a közösségi életre. A munka, amit most végzünk, a vallási életet is erősíti: Jézus Krisztus személye, törvényei formálják a jövőnket, a kultúránkat, az életünket – mondta Udvardy György.

Forrás: Veszprémi Főegyházmegye

Fotó: Merényi Zita; Halász Gábor; Veszprémi Főegyházmegye

Videó: Keszthelyi Televízió

Magyar Kurír