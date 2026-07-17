Erdő Péter bíboros ellátogatott a megújult esztergomi Keresztény Múzeumba

Hazai – 2026. július 17., péntek | 11:16
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A Keresztény Múzeum július 17-én, péntek délelőtt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy Erdő Péter bíboros, prímás látogatást tett az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye tulajdonában és fenntartásában működő országos gyűjteménye, ahol a múzeum vezetése fogadta és bemutatta számára az intézmény megújult tereit és kiállításait.

„Nagy megtiszteltetés és öröm számunkra, hogy Erdő Péter bíboros úr is ellátogatott a megújult Keresztény Múzeumba. Hálásan köszönjük a megtisztelő látogatását, és bízunk benne, hogy a múzeum megújult terei és kiállításai maradandó élményt nyújtottak számára. Köszönjük, hogy jelenlétével megtisztelte intézményünket!” – fogalmaztak a Keresztény Múzeum közösségi oldalán.

A bíborost Eredics Gergő, a Esztergom-Budapesti Főegyházmegyei Hivatal irodaigazgató-helyettese és Faragó András érseki titkár és szertartó kísérte el.

Erdő Pétert és kíséretét Kontsek Ildikó, a múzeum igazgatója és munkatársai fogadták. A bíboros érdeklődéssel tekintette meg a tárlatot, amely Magyarország leggazdagabb egyházi gyűjteményeként több tízezer műtárgyat őriz, és gazdag anyagával az ország egyik legnagyobb, régi korok művészetére fókuszáló közgyűjteményei között foglal helyet.

Forrás és fotó: Keresztény Múzeum Facebook-oldala

Magyar Kurír

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