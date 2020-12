Erdő Péter bíboros a pandémia áldozataiért és a járvány megszűnéséért imádkozott

Az elsőszombati imádság a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Titkársága, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Magyar Kurír és az Új Ember szerkesztősége, Böjte Csaba, Csókay András és Szikora Róbert, a világesemény hírnökei, valamint Fodor Réka missziós orvos közös imafelhívásának rendkívüli alkalma volt.

Az első hullám enyhültével szüneteltek a járvány megszűnéséért folytatott déli imádságok, de annak újbóli erősödését érzékelve három héttel ezelőtt ismét lehetőség nyílt a déli közös fohászt közösen imádkozni, melyet naponta több százan követnek az online közvetítés segítségével a Magyar Kurír YouTube-csatornáján. A kezdeményezés célja, hogyha csak online közösségben is, de kifejezzük együttérzésünket és közelségünket a koronavírus-fertőzésben szenvedőkkel hazánkban és a határainkon túl.

A december 5-ei, elsőszombati déli imádságot Erdő Péter bíboros, prímás vezette a budapest-angyalföldi Szent Mihály-templomban a kihelyezett Oltáriszentség előtt. Titkárával, Depaula Flavio atyával, Hodász András plébániai kormányzóval, Kuzmányi István diakónussal és a megjelent hívekkel együtt imádkozta el az Angelust, Ferenc pápa imádságát, és azt, amit ő maga írt a járvány idejére, továbbá a rózsafüzért.

Az imádságok megkezdése előtt Kuzmányi István főszerkesztő köszöntötte a bíboros, kifejezve, hogy az Operatív Törzs adatai szerint a járvány mélypontjára érkezett, az elmúlt napon 193-an adták vissza lelküket a Teremtőnek. Most a bíboros vezetésével kiemelten imádkozunk a járványban megbetegedettek, illetve elhunytak lelki üdvéért – mondta a diakónus.

Erdő Péter személyes hangú buzdítást mondott, amit teljes terjedelemben közlünk:

Dicsértessék a Jézus Krisztus!

A mai evangéliumban (Mt 9,35-10,1.6-8) Jézus küldi a tanítványait, és nem is akármilyen feladattal küldi, hanem arra, hogy gyógyítsanak meg minden betegséget, űzzenek ki ördögöket, gyógyítsanak meg minden bajt.

Hogy lehet az, hogy Jézus ezt a megbízást adja, és még mindig itt van körülöttünk a betegség, sőt, sokan meg is halnak benne?

Maga Jézus is gyógyított betegeket, de nem gyógyított meg minden beteget, akivel a korában találkozott. Tudjuk, hogy Kafarnaumban meg is kérdezték tőle, hogy pont a saját származási helyén, azon a vidéken, ahonnan ő eredt, meg Názáretben, miért nem gyógyít meg ott is mindenkit? És ő azt válaszolja, hogy igen, a próféták idején is sok volt a beteg, de mégiscsak egyet-egyet gyógyítottak meg. Tehát a tanítványokat küldi arra, hogy gyógyítsanak, ad is rá hatalmat, de főleg arra, hogy az örökélet örömhírét hirdessék. És a gyógyításnak, a csodáknak ez a funkciója. Tehát

nem azért jött Jézus közénk, hogy földi paradicsomot teremtsen, ahol már nincs szenvedés, nincs betegség, nincs halál, hanem meghirdet nekünk valami ennél nagyobbat, „a szem nem látta, fül nem hallotta” örök boldogságot, és ezt igazolják a csodái.

Hát akkor itt a Földön mi a teendőnk? Nyilván az, hogy

szeressük egymást, és próbáljunk meg szeretni, próbáljunk meg segíteni úgy, ahogyan módunkban áll. Mert ezen múlik majd az örök sorsunk.

Ilyen lélekkel fogadjuk a mostani járványos időszak megpróbáltatásait is, és ilyen lélekkel imádkozzunk azon, hogy ez a betegség mielőbb elmúljon közülünk.

A fohászok elimádkozása után a kihelyezett Oltáriszentség előtt Erdő Péter vezetésével imádkozták el a jelenlévők az örvendetes rózsafüzért.

Fotó: Merényi Zita

Bodnár Dániel/Magyar Kurír