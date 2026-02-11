Erdő Péter bíboros üzenete a betegek világnapjára

A betegek világnapja alkalmából szolidáris szeretettel imádkozom kedves betegeinkért és mindazokért, akik orvosként, ápolóként, lelkipásztorként vagy kisegítőként, önkéntesként dolgoznak azért, hogy betegeink egészségi állapota javuljon és lelkiállapota különösen Isten felé forduljon.

Nagy szeretettel mondok köszönetet azoknak is, akik betegeinket a szent kenet szentségére felkészítették.

Lourdes-i Szűz Mária, könyörögj érettünk! Ámen.

*

A Lourdes-i Boldogságos Szűz Mária liturgikus emléknapja, február 11-e egyben a betegek világnapja az Egyházban. A Szűzanya lourdes-i megjelenését először a tarbes-i egyházmegyében ünnepelték, 1890-től. 1908-tól, a jelenések 50. évfordulójától kezdve X. Piusz pápa kiterjesztette az ünneplést az egész Egyházra.

A jelenés helyén a sok csodálatos gyógyulás igazolta Mária Istentől kapott hatalmát. Lourdes világhírű zarándokhely lett, ahova milliók utaznak engesztelni és gyógyulásért vagy megnyugvásért imádkozni.

Szent II. János Pál pápa 1992-ben kezdeményezte, hogy február 11., a Szűzanya első lourdes-i jelenésének napja legyen a betegek világnapja. A világnap célja, hogy „Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését”.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Lambert Attila (archív)

Magyar Kurír