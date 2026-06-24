Esti imádság a bakonybéli bencésekkel a veszprémi érseki palotában

Hazai – 2026. június 24., szerda | 14:10
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Különleges lelki élményre hívják az érdeklődőket június 28-án, vasárnap 21 órára Veszprémben. Az érseki palotában tartandó program résztvevői a bakonybéli Szent Mauríciusz Monostor szerzeteseivel együtt kapcsolódhatnak be a kompletórium, vagyis a napot lezáró esti ima liturgiájába.

A bencés hagyományban a kompletórium a nap utolsó közös imádsága. Ahogy Gérecz Imre OSB fogalmaz:

Kompletórium – az elengedés imádsága. Nemcsak az adott napot, hanem egész életünket Isten tenyerébe helyezi.”

Az este különlegessége, hogy a szerzetesek nem egy helyen állva vezetik az imádságot, hanem az érseki palota földszinti termeiben és folyosóin helyezkednek el, kihasználva az épület rendkívüli akusztikai adottságait.

A félhomály, a gyertyafény, a gregorián énekek és az imádság különleges atmoszférája olyan élményt kínál, amely egyszerre segít elcsendesedni, megérkezni önmagunkhoz és Istenhez.

A résztvevők a palota zegzugos folyosóin ülve kapcsolódhatnak be a liturgiába, amelynek szövegei és válaszai okostelefon segítségével követhetők a zsolozsma.katolikus.at oldalon.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Szeretettel várnak mindenkit e különleges esti imádságra, hogy a nap végén együtt bízzák az életüket az Úr kezébe.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #imádság #szerzetesek

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