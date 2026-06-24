Esti imádság a bakonybéli bencésekkel a veszprémi érseki palotában

A bencés hagyományban a kompletórium a nap utolsó közös imádsága. Ahogy Gérecz Imre OSB fogalmaz:

Kompletórium – az elengedés imádsága. Nemcsak az adott napot, hanem egész életünket Isten tenyerébe helyezi.”

Az este különlegessége, hogy a szerzetesek nem egy helyen állva vezetik az imádságot, hanem az érseki palota földszinti termeiben és folyosóin helyezkednek el, kihasználva az épület rendkívüli akusztikai adottságait.

A félhomály, a gyertyafény, a gregorián énekek és az imádság különleges atmoszférája olyan élményt kínál, amely egyszerre segít elcsendesedni, megérkezni önmagunkhoz és Istenhez.

A résztvevők a palota zegzugos folyosóin ülve kapcsolódhatnak be a liturgiába, amelynek szövegei és válaszai okostelefon segítségével követhetők a zsolozsma.katolikus.at oldalon.

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

Szeretettel várnak mindenkit e különleges esti imádságra, hogy a nap végén együtt bízzák az életüket az Úr kezébe.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír