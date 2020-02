Eszéken is bemutatták a kelet-szlavóniai katolikus lakosság 1767. évi összeírását feldolgozó könyvet

A forrás eredetije a Pécsi Egyházmegyei Levéltár állományához tartozik, a dokumentum címe: Conscriptio Parochiarum et Animarum in iis contentarum, in Districtu Inferioris Sclavoniae Dioecesis Quinque-Ecclesiensis, tam in Statu Provinciali, quam Militari, peracta Anno Domini 1767. A kötet többéves előkészítés után a Pécsi Egyházmegye és az Eszéki Állami Levéltár közös gondozásában, valamint a Pécsi Egyházmegye és a Horvát Köztársaság Kulturális Minisztériuma anyagi támogatásával jelent meg.

A könyvbemutató megszervezésébe az eszék-gyakovói érsekség is bekapcsolódott, felajánlva a rendezvény helyszínét, az érseki vikariátus konferenciatermét.

A meghívottakat elsőként az eszéki Franjo Kuhač Zeneiskola tanulói köszöntötték rövid zenei programmal, majd a szervezők nevében az Eszéki Állami Levéltár igazgatója, Dražen Kušen köszöntötte a vendégeket és meghívottakat, mindenekelőtt Udvardy György veszprémi érseket, pécsi apostoli kormányzót, Đuro Hranić eszék-gyakovói érseket, Marin Srakić nyugalmazott eszék-gyakovói érseket és Gárdos Béla eszéki magyar konzult.

A könyvbemutató tartalmi részét Nyári Denisz, a forrás közreadója nyitotta meg, aki értékelte a forrás jelentőségét, és számos példával szemléltette annak kutatási lehetőségeit, mivel ez az egyetlen 18. századi összeírás, amely nem csak a családfőket, hanem minden család minden egyes tagját név szerint feljegyezte.

Damásdi Zoltán, a Pécsi Egyházmegyei Levéltár levéltárosa, egyben a kötet társszerkesztője bemutató előadásában két pont köré csoportosította gondolatait: egyrészt hangsúlyozta a forrás egyediségét a levéltár állományán belül, másrészt értékelte a határon túli levéltári együttműködés jelentőségét.

Dražen Kušen, az Eszéki Állami Levéltár igazgatója emlékeztetett a kötet kiadásának körülményeire, és köszönetet mondott mindazoknak, akik közreműködtek ennek a kiadványnak nyilvánosságra bocsátásában.

Végül Udvardy György veszprémi érsek, pécsi apostoli kormányzó és Đuro Hranić eszék-gyakovói érsek fordultak a megjelentekhez. Mindketten kiemelték a két testvéri egyházmegye szívélyes együttműködését hitbéli és emberi szinten egyaránt, biztosítva támogatásukat a levéltárak remélhetően folytatódó tudományos és szakmai együttműködése területén is.

