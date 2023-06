Esztergomban találkoztak a szerzetesi fenntartású szociális intézmények vezetői

A tizenegy szerzetesközösség fenntartásában működő tizenhét intézményből, az egész ország területéről – Miskolctól Győrig és Szécsénytől Kozármislenyig, képviselve hazánk távoli településeit – érkezett résztvevőket Formanek Tamás, a rendezvény szervezője köszöntötte. Elmondta, hogy a Ferences Szociális Otthon sajátos helyzetben működik, mert egy épületben található a rendházzal, a gimnáziummal és a kollégiummal – fontos üzenet a világ felé, hogy az élet kezdete és az élet vége egyaránt fontos az életben.

Az otthonokban ellátottak köre az utóbbi években nagyon megváltozott; ugyanez mondható el a nappali ellátás intézményeiről és a fogyatékosellátás területéről is. A várható élettartam kitolódásával és a lakók gondozási szükségletének felmérésével összefüggésben az átlagéletkor jelentősen megnőtt, és egyre több az ápolási feladat is a megszokott gondozás mellett. Fontos tisztában lenni a gyakori kórképekkel. A gyakorlatban demens és nem demens ellátottakról beszélünk, de a demencia diagnózisa is sokféle kórkép gyűjtője lehet, és a nem demens ellátott is nagy eséllyel válhat demenssé az idő előrehaladtával.

Szabó Zoltánné, az esztergomi Ferences Szociális Otthon vezetője előadásában arról beszélt, hogy a demencia gyűjtőfogalom, továbbá hogy milyen diagnózisok jelennek meg ezen belül és milyen fajtái vannak. Röviden vázolta a demencia okait, majd konkrét betegutakat ismertetett. A gyakorlati példák alapján szólt a gyógyszerezés nehézségeiről, illetve arról, hogy mennyi problémával jár a kórházi kezelés.

Az előadást követő kérdések reflektáltak a gyógyszeres kezelések problémáira. A holisztikus szemlélet fontosságára és az orvosokkal való szoros együttműködésre hívták fel egymás figyelmét a résztvevők.

Kocsis Edina, a dabasi Zárdakert Otthon intézményvezetője dietetikusként – kapcsolódva a nap tematikájához és az előtte szólóhoz – a demens lakók étkezésével kapcsolatos tudnivalókat és az ezzel kapcsolatos problémákat mutatta be. Előadásában ismertette az étkezéssel kapcsolatos jogszabályokat, és felhívta a figyelmet a vonatkozó jogszabályokban megtalálható eltérésekre. Részletesen elemezte az idősek táplálkozásának nehézségeit.

Székely Gáborné Marika élelmezésvezető előadása a gyakorlati munkáról szólt. Esetükben a diákoknak és az időseknek a közös nagykonyha főz, de figyelembe kell venni az eltérő igényeket – hangsúlyozta az előadó, majd az egyre gyakoribb ételallergiák kezelésének kérdéséről beszélt.

Közös ebéd után a résztvevők megismerhették az esztergomi szociális otthont, illetve Jeremiás testvér vezetésével a ferences templomot is megtekintették.

Forrás: Szerzetesek.hu



Szöveg és fotó: Formanek Tamás/MSZKI



Magyar Kurír