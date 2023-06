Ettore Balestrero érsek a Szentszék új állandó megfigyelője az ENSZ genfi székházában

Balestrero érsek az észak-olaszországi Genovából származik. Vittoriana címzetes érseke és régóta diplomata. E megbízatása előtt apostoli nunciusként szolgált a Kongói Demokratikus Köztársaságban. Az érsek ebben a minőségében kísérte el Ferenc pápát 2023. január 31-től február 5-ig tartó apostoli útjára a közép-afrikai országba. 2018 júliusában érkezett Kinshasába, miután mintegy öt évig (2013–2018) a kolumbiai apostoli nunciatúrát vezette; támogatta a kormánynak a FARC gerillamozgalommal kötött, 2016-ban aláírt békeegyezményét. Nunciusként kísérte a pápát 2017-es útja során a latin-amerikai országban.

Ettore Balestrero 1996-ban lépett be a Szentszék diplomáciai szolgálatába, majd Koreában, Mongóliában és Hollandiában töltött be tisztségeket. 2001-től az államtitkárságon dolgozott, majd 2009. augusztus 17-én XVI. Benedek pápa az államokkal való kapcsolatokért felelős helyettes államtitkárrá nevezte ki. Ezt a pozíciót 2009 és 2013 között töltötte be.

