Eucharisztikus lánc – Az európai püspökök idén is szentmisét mutatnak be a békéért a nagyböjtben

A kezdeményezésbe a CCEE minden tagja bekapcsolódik, az egyes országok püspöki konferenciái legalább egy olyan szentmisét mutatnak be, amelyen a háború áldozataiért imádkoznak, és kérik az Úrtól a „fegyvertelen és lefegyverző békét” Ukrajnában, a Szentföldön és az egész világon.

Az „Eucharisztikus lánc” elnevezésű nagyböjti kezdeményezés az európai püspöki konferenciák visszatérő imádságos alkalmává vált. Azzal a szándékkal tartják meg, hogy megtapasztalják a közösséget, és a remény látható jele legyenek az egész európai kontinens számára. Ahogy a Szentatya buzdít minket: „…nyíljunk meg a béke előtt! Fogadjuk be és ismerjük fel, és ne gondoljuk, hogy távol van és lehetetlen elérni. Mielőtt cél lenne, a béke először is jelenlét és út.” (XIV. Leó pápa üzenete a béke 59. világnapjára)

A CCEE közzétette az Eucharisztikus lánc naptárát, amelyben szerepel minden püspöki konferencia / ország a hozzá rendelt dátummal. A lista még nem végleges, folyamatosan frissítik.

Forrás: CCEE

Fotó: Lambert Attila

Magyar Kurír