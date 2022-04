Európa harmadik legnagyobb orgonája a szegedi dómban található

Az építéstörténeti előadás során a kóruson Dóbisz Áron orgonaművész a hangszert is megszólaltatta, aki többek között Bach g-moll fantáziáját adta elő hazánk legnagyobb orgonáján.

9040 síppal és 130 regiszterrel, valamint karorgonával és kupolaművel is rendelkezik Magyarország jelenleg legnagyobb működő orgonája, amely a szegedi dóm éke. A közelmúltban a Szegedi Dóm Látogatóközpont által szervezett orgonasétán az is elhangzott, hogy az orgona a pécsi Angster József és Fia Orgonagyárban készült el 1930-ra, majd vonatokkal hozták el Szegedre a hatalmas szerkezetet. A diszpozíciót Geyer József organológus tervezte.

Egészen 2002-ig az 1930-ban gyártott játszóasztalt használták a dómban, amelynek helyére elektronikus játszóasztalt készített a Pécsi Orgonaépítő Manufaktúra Kft., így pedig a korábbi három helyett ezer hangszín-kombináció tárolása vált lehetővé. Természetesen a régi játszóasztal is Szegeden maradt, a látogatóközpontban lehet megtekinteni.

A székesegyház orgonáját Dóbisz Áron orgonaművész mutatta be, aki elmondta, párja nincs a szegedi hangszernek hazánkban, csak hasonló van hozzá az esztergomi és az egri bazilikában, de az ott lévő orgonáknak jóval kevesebb sípja van, valamint öt helyett csak négy manuállal rendelkeznek. Hozzátette, a dóm orgonájának sípjai főként a karzaton helyezkednek el, a legkisebb síp 1 centi körül van, míg a legnagyobb 5 méteres. A sípok mindegyike horganyból (cinkből) készült – mutatott rá.

Elárulta, minél nagyobb egy síp, annál mélyebb hangja van, és minél kisebb, annál magasabb hangot ad, a hangmagasságot pedig lábszámban határozzák meg, egy egység körülbelül 30 centiméteres. Minél nagyobb a lábszám, annál mélyebb a hang. Az egyvonalas C hang megszólaltatása esetén 8 lábszám hosszú síp adja meg a kellő frekvenciát – jegyezte meg.

Dóbisz Áron közölte, az orgonának háromféle regisztere van: ajak, nyelv és fedett, ebből pedig a nyelvregiszterek határozzák meg a hangszer karakterét, viszont ezek nagyon érzékenyek a hőingadozásra, így tél végén újra szokták hangolni az orgonát. Mint mondta, a regisztereknek három karaktere van, ezek közül az orgona legjellegzetesebb hangját adók a principálok, amelyek hangmagassága 16 lábhossztól 2 lábhosszig terjed.

A dóm orgonája azért is kiemelkedő, mert szinte minden olyan darabot el lehet játszani rajta, amelyet a zeneszerzők úgy írtak meg, hogy a kottában jelezték, milyen regisztereket szeretnének hallani, ha a darabjukat játssza valaki. Saját orgonájukon komponálták meg a darabot, éppen emiatt nem lehet azt minden orgonán előadni.

Beszélt még a 2002 óta működő elektronikus játszóasztalról is, amelynek memóriájába előadások előtt be tudják táplálni a művészek az előre elképzelt hangzásideált, majd a mentés után egyetlen kattintással elő tudják azt hívni.

A művész bemutatta a séta résztvevőinek a karorgonát is, amelyet 1931-re készítettek el, ennek sípjait a szentély két oldalán helyezték el, a játszóasztal pedig a templomtérben található meg. A hétköznapi szentmiséken és kórusok kísérésekor szokták használni, érdekessége pedig az, hogy a karzaton lévő ötmanuálos játszóasztalról is megszólaltatható 1932 óta.

A karorgona kétmanuálos és 25 hangzó regiszterrel rendelkezik, a pedálja pedig basszus-diszkantra osztott. Miután a karorgona is „munkába állt”, a szegedi dóm orgonája lett Európa harmadik legnagyobb orgonája a passaui és a milánói dóm orgonái után.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye/Délmagyar

Fotó: Kuklis István

Magyar Kurír