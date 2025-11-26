Európa kulturális, szellemi válságáról és a kiutakról – Podcastsorozat Székely János püspökkel

Hazai – 2025. november 26., szerda | 7:01
2

A szeretet dallama címmel új podcastsorozatot indított a Magyar Katolikus Egyház, melyben Székely János szombathelyi megyéspüspökkel, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnökével beszélgetnek aktuális témákról. A kéthetente közzétett adások műsorvezetője Kuzmányi István állandó diakónus, a Magyar Kurír főszerkesztője.

A podcastsorozat harmadik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke Európa kulturális, szellemi válságáról és a kiutakról beszél.

A főpásztor többek között a kultúra szó meghatározásáról, az ember istenarcúságának hatásáról, arról, hogy

Európa mikor és miben került kulturális, szellemi válságba, a demográfiai válság hatásáról, a kiutak lehetőségéről, az öreg kontinens krisztusi arcáról, és Szent Benedek, illetve a társvédőszentek példájáról beszélt.

A szeretet dallama podcast harmadik adását november 26-án, szerdán 7 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája, mely elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján. Az egyes részek a Spotify streamingszolgáltató felületén is elérhetők.


Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.

A következő rész december 10-én, szerdán jelenik meg, témája az oktatás, nevelés kérdései lesznek.

A korábbi adások visszanézhetőek a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján.

Fotó: Merényi Zita (a nyitókép Kárpátalján, az orosz–ukrán háború idején készült); Sebő Balázs/MKPK

Magyar Kurír

#egyházmegyék #életvédelem (abortusz, eutanázia) #MKPK #szolidaritás

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató