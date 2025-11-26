Európa kulturális, szellemi válságáról és a kiutakról – Podcastsorozat Székely János püspökkel

A podcastsorozat harmadik adásában Székely János püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke Európa kulturális, szellemi válságáról és a kiutakról beszél.
A főpásztor többek között a kultúra szó meghatározásáról, az ember istenarcúságának hatásáról, arról, hogy
Európa mikor és miben került kulturális, szellemi válságba, a demográfiai válság hatásáról, a kiutak lehetőségéről, az öreg kontinens krisztusi arcáról, és Szent Benedek, illetve a társvédőszentek példájáról beszélt.
A szeretet dallama podcast harmadik adását november 26-án, szerdán 7 órakor adta közre az MKPK sajtóirodája, mely elérhető a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján. Az egyes részek a Spotify streamingszolgáltató felületén is elérhetők.
Az adás a Magyar Katolikus Rádió stúdiójában készült.
A következő rész december 10-én, szerdán jelenik meg, témája az oktatás, nevelés kérdései lesznek.
A korábbi adások visszanézhetőek a Magyar Katolikus Egyház YouTube-csatornáján.
Fotó: Merényi Zita (a nyitókép Kárpátalján, az orosz–ukrán háború idején készült); Sebő Balázs/MKPK
