Európa legjobb kórháza a Bambino Gesù, a vatikáni gyermekkórház

A Szentszék gyermekkórháza, a Bambino Gesù (Gyermek Jézus) Európa vezető gyermekkórházának és a világ 6. legjobbjának számít az amerikai Newsweek magazin 2026-os rangsora szerint, amely a világ legjobb kórházait listázza.

A Statista adatgyűjtő céggel együttműködve létrehozott rangsor 12 orvosi területen, köztük a gyermekgyógyászatban is kiemeli a világ vezető kórházait. A 2026-os kiadás 32 ország 2500 kórházát értékelte. A rangsort az egészségügyi szakemberek átfogó nemzetközi felméréséből gyűjtött információk, az ellátás minőségére és a betegbiztonságra vonatkozó független adatok, valamint az értékeléseikből és a jelentett klinikai eredményekből származó mutatók felhasználásával állították össze.

Mindennapi csapatmunka

„Ez az elismerés a teljes kórházi közösség mindennapi csapatmunkájából fakad: orvosok, ápolók, egészségügyi szakemberek, műszaki és adminisztratív személyzet, kutatók, önkéntesek és egyházi személyzet, akik együttesen gondoskodnak a gyermekekről és családjaikról” – hangsúlyozta Tiziano Onesti, a Bambino Gesù Kórház elnöke az intézmény által kiadott sajtóközleményben. „Az osztályokon, a laboratóriumokban, az irodákban, a recepción és a támogató szolgáltatásokban e nők és férfiak csendes odaadása teszi lehetővé a magasan specializált ellátást, a kezelés emberi és kapcsolati aspektusaira való odafigyeléssel kombinálva” – mutatott rá az intézmény vezetője.

A sajtóközlemény kiemeli, hogy a Bambino Gesù az egyetlen az olasz egészségügyi rendszeren belül működő gyermekkórház, amely bekerült a legjobb 30 közé. Azt is kifejti, hogy ez az elismerés a kórház évek óta tartó fejlődését mutatja, mivel olyan fontos nemzetközi tanúsítványokat szerzett, mint a JCI akkreditáció (a nemzetközi egészségügyi ellátásban a legmagasabb szintű betegbiztonsági és minőségirányítási aranystandard), mint az Akadémiai Orvosi Központ a képzés, valamint a klinikai és tudományos kutatás területén. A közlemény arra is rámutat, hogy a Bambino Gesù ma Európa vezető gyermekgyógyászati központja a ritka betegségek európai referenciahálózataival való kapcsolatainak számát tekintve (a 24 hálózatból 20-szal kapcsolatban áll). Évente közel 3 millió járóbeteg-ellátást, 100 ezer sürgősségi ellátást és több mint 33 ezer sebészeti beavatkozást végez.

Bátorítás a küldetésük folytatására

„Azért, hogy a Newsweek Európa legjobb gyermekgyógyászati kórházaként és a világ hatodik helyezettjeként ismert el minket, hálával tartozunk mindazoknak, akik nap mint nap kórházunkban dolgoznak” – hangsúlyozta Tiziano Onesti elnök. Hozzátette, hogy ez az elismerés arra is ösztönzést jelent, hogy folytassák munkájukat, és még többet tegyenek a „fejlett, méltányos és személyközpontú ellátás” biztosítása érdekében. „Továbbra is törekszünk arra, hogy megosszuk tapasztalatainkat és tudásunkat a nemzeti egészségügyi rendszeren belül és a nemzetközi közösséggel, hogy minden fiatal beteg számára a lehető legjobb ellátást nyújthassuk” – hangsúlyozta az intézmény vezetője.

A Bambino Gesù Kórház emellett köszönetét fejezte ki a családoknak, akik gyermekeiket a gondjaikra bízzák, a Szentszéknek a támogatásáért, az Olasz Nemzeti Egészségügyi Szolgálatnak, valamint a különböző intézményeknek, egyesületeknek, jótevőknek és partnereknek, akik segítik az intézményt a fiatalok és a gyermekek szolgálatában.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

Magyar Kurír