„Legyetek hálásak mindenért!” – Év végi hálaadások egyházmegyéinkben

Az év utolsó estéjén, a Boldogságos Szűz Mária, Isten anyja ünnepének előestéjén a debreceni Szent Anna-székesegyházban püspöki hálaadó szentmisén mondtak köszönetet Istennek az elmúlt év kegyelmeiért.

Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök a szentmise elején arra kért mindenkit, hogy a jó és a rossz dolgokért is mondjunk köszönetet, mint ahogyan Szent Pál is erre tanít bennünket: „Legyetek hálásak mindenért!” (Kol 3,15), mert minden Istenhez visz közelebb. „Kérjünk erőt az új esztendőhöz is, hogy ne csak kívánjunk egymásnak boldog új évet, hanem tegyünk meg mindent azért, hogy a szeretteinknek, a ránk bízottaknak boldog lehessen az új esztendő.”

A főpásztor rámutatott: Szent Család vasárnapja és Szűz Mária istenanyaságának előestéje van – összeérnek az ünnepeink. Olyan sok misztérium, titok vesz körül bennünket az ünnepek során, hogy nem győzünk rácsodálkozni Isten szeretetére, közelségére, jóságára. Az év utolsó estéje alkalmat ad arra is, hogy megálljunk egy kicsit, elgondolkodjunk, mint ahogyan a pásztorok megálltak a jászol előtt, és csodálkoztak. Mi is megállhatunk a gyermek Jézus előtt, és imádhatjuk őt. Megállni egymás előtt gyöngédséget, megbocsátást, bocsánatkérést jelent, mert olyan sokszor elszakadtunk a szeretet forrásától, a magunk feje után mentünk, mint Ádám és Éva, nem figyelve Isten jelenlétére. Ezért szükségünk van Isten bocsánatára, közelségére, arra, hogy megálljunk az élet csodája, a szeretet előtt.

Palánki Ferenc püspök hálát adott Istennek az elmúlt évben történt eseményekért. Mint mondta, az év csúcspontja volt Ferenc pápa magyarországi látogatása Krisztus a jövőnk mottóval. „Valóban ő a mi örök jövőnk. Ezért tudunk rácsodálkozni az isteni jelenlétre, és vagyunk biztosak abban, hogy van jövőnk. Itt a földön nincs örök jövőnk, előbb utóbb véget ér a földi életünk. Jézus Krisztus éppen ezért jött el, lett emberré, vállalva emberi sorsunkat, hogy megnyisson bennünket az örök életre, befogadjuk őt a szívünkbe, jelenléte igazán evangélium, örömhír legyen számunkra, ami átjárja az életünket, a szívünket, és így rajtunk keresztül eljusson másokhoz is.”

A főpásztor az egyházmegye kiemelkedő eseményeként emlékezett a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye megalapításának 30. évfordulójára, amelyet Bosák Nándor püspök gyémántmiséjén, püspökké szentelésének 30., pappá szentelésének 60. évfordulóján, június 10-én ünnepeltek.

A szentbeszédet követően Krakomperger Zoltán általános helynök, püspöki irodaigazgató, a Szent Anna-székesegyház plébánosa ismertette az egyházközség 2023. évi alakulását a számok tükrében.

A szentmise végén Palánki Ferenc püspök szentségimádást vezetett, amelyen csöndben, egyénileg is hálát adhattak a jelenlévők az eltelt esztendőért, bocsánatot kérhettek, elmondhatták kéréseiket, és hálaadásuk mellé odatehették elhatározásaikat is.

Szöveg és fotó: Kovács Ágnes

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Egri Főegyházmegye

Az esztendő utolsó óráiban hálával gondolunk arra, mennyi lehetőséget kaptunk az Úrtól az ő dicséretére és arra, hogy életünket rendelkezéseihez és parancsaihoz igazítsuk – mondta szentbeszédében Ternyák Csaba érsek az egri székesegyházban, az év végi hálaadáson.

Hozzátette: számos eseményt tudnánk sorolni, melyek hálával és örömmel töltenek el bennünket. A főegyházmegye kiemelkedő eseményei mellett visszaemlékezett Ferenc pápa magyarországi látogatására: a pápa látogatásakor arra emlékeztetett bennünket, hogy felelősek vagyunk a jövőért, s rámutatott, hogy abban az örömben kell élnünk, hogy Krisztus a jövőnk. „Ehhez a krisztusi jövőhöz szükségünk van régi és új példaképekre, az egyházmegyei találkozón hirdettem meg Csepellényi György pálos szerzetes, egykori füzéri plébános boldoggáavatási eljárásának megindítását.” A főpásztor imádságra buzdított, hogy egyszer a boldogok és szentek között tisztelhessük őt.

A szentmisében megemlékeztek arról, hogy öt évvel ezelőtt, 2018. december 31-én hunyt el Seregély István érsek, aki húsz éven keresztül volt az egyházmegye hűséges főpásztora – hívta fel a figyelmet Ternyák Csaba egri érsek. Mint mondta, nemcsak az egyházmegyét, hanem az egész magyar egyházat szolgálta, a püspöki konferencia elnökeként, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Szent István Rádió és még számos országos és egyházmegyei intézmény elindítójaként, alapítójaként.

A főpásztor arról is megemlékezett, hogy 2022 utolsó napján hunyt el Joseph Ratzinger, XVI. Benedek pápa, a múlt század egyik legnagyobb teológusa, a II. Vatikáni Zsinat szakértője, Szent II. János Pál pápa barátja és első számú munkatársa.

Ternyák Csaba érsek végül úgy fogalmazott: „az új esztendővel új lehetőséget kapunk arra, hogy megújítsuk életünket, és hogy gyökeret verjünk Isten és embertársaink szeretetében. Segítsen bennünket ebben a Boldogságos Szűz Mária, akit istenanyaságának ünnepén köszöntünk; és a mai nap szentje, Szilveszter pápa, hogy oltalmuk alatt biztos úton haladjunk földi életünkben, és mindannyian eljussunk az örök boldogságba.”

Szöveg: Bérczessy András, Federics Róbert

Fotó: Szent István Televízió/Vozáry Róbert

Forrás: Egri Főegyházmegye

Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Szent Szilveszter pápa ünnepén év végi hálaadó szentmisét mutatott be Erdő Péter bíboros, prímás az esztergomi Nagyboldogasszony- és Szent Adalbert-főszékesegyházban. Török Csaba plébániai kormányzó pedig lelkipásztori beszámolót tartott a mögöttünk hagyott esztendőről.

„Nem volt könnyű vagy gondoktól mentes ez az év, ám a közösség hite, szeretete, kiállása, segítőkészsége, emberi közelsége és jóságának megannyi jele mindannyiszor új erők, új tervek, új nekiiramodás forrása lett” – jegyezte meg Török Csaba, majd ismertette az elmúlt tizenkét hónap legfontosabb adatait.

Kiemelte: a bazilika felújításának egyik legkomplikáltabb esztendejét zárjuk; majd elmondta, mi várható 2024-ben. Januárban három hétre le kell zárni a templomteret a kövezet egybecsiszolása miatt. Ekkor emelik be az új szembemiséző oltárt és az ambót is; ezt követően visszaépülnek a stallumok, a szentélyberendezés. Az állványzat lebontása után a kupola teljes pompájában tárul elénk. Zajlik a világítás és a hangosítás új rendszerének telepítése. Az esztendő során megkezdődik az orgonaház visszaépítése. A hangszer reményeink szerint 2026-ban lesz befejezett, megszólalásra kész állapotban.

Forrás: Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Fotó: Mudrák Attila

Szombathelyi Egyházmegye

2023-as év utolsó napján, december 31-én este a szombathelyi székesegyházban Székely János megyéspüspök Perger Gyula plébánossal és Rácz Ágoston atyával adott hálát minden hívő nevében az elmúlt év történéseiért.

Szentbeszédében a főpásztor a hálára hívta fel a figyelmet.

Hálát adunk az élet ajándékáért. Az élet végtelen gazdagság. Aki nem hálás, az igazából alszik, annak a lelke fel sem ébred, rá se döbben arra a csodára, amelynek részese. A hála erősíti a szívünket. Van egy hely a világon, ahol a gonosznak nincs bejárása: ez a hely egy hálával teli szív.

Székely János püspök kérte: engedjük, hogy Isten bátran cselekedhessen az életünkben; töltse be szívünket a hála, amely erősebb minden félelemnél, rettegésnél. Istentől jöttünk, hozzá térünk majd haza. Lássuk meg az ajándék mögött az ajándékozó arcát. Köszönjük meg az életet, amely tőle jön és felé tart, hogy mindannyiunkat a kapuban vár, a másik élet küszöbén, ahol Isten végtelen harmóniája, az élet teljessége lesz mindannyiunk életének beteljesedése, koronája.

Forrás és fotó: Szombathelyi Egyházmegye





