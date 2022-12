Evangéliumi grafikák a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár állományában

Az új liturgikus év kezdetére kerültek fel a rajzok a könyvtár honlapjára. Az összes rajz egységes méretű, 2822 × 3844 pixel nagyságú, és 300 dpi felbontású JPG-fájl. Egy kép mérete körülbelül 1 megabyte. Minden liturgikus évhez 147 rajz tartozik, ezek közül több ismétlődik minden évben (például a keresztutat vagy a szentek ünnepeit ábrázolók). A képek letölthetők egyenként vagy az összes egy fájlban.

A rajzok egyéni stílusban készültek, a figurák stilizáltak, a fejük körül dicsfény látható. Ahhoz, hogy Jézust könnyű legyen megkülönböztetni, a feje fölötti dicsfényben fehér kereszt látható.

A év, advent 3. vasárnapja (Mt 11,2–11)

(Keresztelő Szent János a börtönben. „Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk?”)

A rajzok három színt alkalmaznak. Fehér: a színek összessége, világosság, tisztaság, jóság, a pozitív figurák feje. Arany: ragyogás (dicsfény), romolhatatlan örök hatalom, dicsőség (Jézus feltámadt teste). Fekete: gonosz, bűn, sötétség, halál.

A képek a fontos személyeket, történéseket grafittal és tollal is ábrázolják. A kevésbé lényeges szereplőket, az utalásokat, a környezetet csak grafittal. A képeken sokféle fogalom szerepel: Isten, élet, igazság stb. A művész ezeket különböző (néha pogány eredetű) attribútumokkal ábrázolja. Például igazság: paragrafus (bár az csak törvényt vagy jogot jelent), élet: egy hétágú virágos magyar életfa, Isten: szem, háromszög. Néhány evangéliumhoz vagy ünnephez, emléknaphoz személyes értelmezésű rajz is készült (például halottak napja).

A év, advent 4. vasárnapja (Mt 1,18–24)

(Jézus születése. Józsefnek megjelent álmában az Úr angyala)

Harmat Ferenc a budapesti Piarista Gimnáziumban végzett. Érettségi után a Képzőművészeti Főiskolára nem vették föl. Egy mappányi rajzzal jelentkezett Forray Gábornál, az Operaház vezető díszlettervezőjénél, aki alkalmazta őt – így idővel az Operaház festőművésze lett. Az Operaházzal és privát munkákkal Európa sok városában dolgozott. Harminchárom év után a Pesti Magyar Színházhoz szerződött, innen vonult nyugdíjba, de Budapest majd minden színházának és az ország különféle szabadtéri színházainak is dolgozott. A díszletfestésen kívül rajzolt, festett, faragott. Munkáit több egyéni és kollektív kiállításon mutatta be, publikált a Vigiliában és az Élet és Irodalomban, több köztéri munkát is készített.

A év, évközi 22. vasárnap (Mt 16,21–27)

(„Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye keresztjét és kövessen.”)

A rajzokat a következő a címeken lehet elérni:

A év: http://www.ppek.hu/k1135.htm

B év: http://www.ppek.hu/k1136.htm

C év: http://www.ppek.hu/k1137.htm

