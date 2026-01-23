Évindító rekollekciót tartottak a Pápai Magyar Egyházi Intézetben

A Rómában élő Szentmártoni Mihály SJ tartott lelkigyakorlatos elmélkedést január 19-én a Pápai Magyar Egyházi Intézetben (PMI) lakó, Rómában tanulmányokat folytató papok számára. Gondolatmenete középpontjában a 2025-ös jubileumi szentévhez kapcsolódó lelki visszatekintés állt.

Szentmártoni Mihály atya több hangsúlyos témát is érintett: rámutatott az új Szentatya, XIV. Leó pápa személyében megjelenő újdonságokra, a szentkapu szimbolikájára, a szentév során oltárra emelt új szentek jelentőségére, valamint a jubileum kapcsán Rómába érkezett zarándokok millióinak lelki és egyházi súlyára.

Az elmélkedést követően a jelenlévő atyák is bekapcsolódtak a közös reflexióba, megosztva tapasztalataikat, érzéseiket és élményeiket a remény szentévéhez kapcsolódó lelki folyamatokról és sokszínű programokról.

Az est csendes szentségimádással folytatódott, majd közös vacsorával zárult, lehetőséget adva az elmélyülésre és a testvéri együttlét megélésére.

Forrás és fotó: Pápai Magyar Egyházi Intézet

Magyar Kurír

