Évindító szentmisét ünnepeltek Kalocsán a katolikus köznevelési intézmények

Az érsek beszédében kitért a megkeresztelkedés ünnepére. Mint mondta: nyitánya ez Jézus nyilvános működésének. Ahogy a zeneműveknél lenni szokott, a zeneértő emberek a nyitányból következtetni tudnak az egész műre. Mi a keresztelésnél már rálátunk Jézus egész nyilvános működésére. Mind a négy evangélium leírja a jelenetet, amelyben Jézus kilétére fény derül: hallunk a mennyei Atyáról, a Lélekről és arról, hogy Jézus a szeretett Fiú. Nincs kimondva, hogy Szentháromság, mégis tudjuk, hogy jelen van.

„Az evangélium azt írja, hogy megnyílt az ég. Csodaszép szimbólum. Megjelenik Jézus halálakor is, amikor a templom függönye kettéhasad. Azt jelenti, hogy Jézus által szabad utunk nyílt az Istenhez” – mutatott rá az érsek.

János evangéliuma hosszú párbeszédet közöl, amely kapcsolódik az Ószövetséghez. A bárány, amelyet János említ, a zsidóság húsvéti áldozata volt. A teljes áldozat tehát maga Jézus, az Úr. Ő az isteni bárány, aki nem egy állatot ajánlott fel, hanem önmagát.

Jézus szolidaritása többféle formában is megmutatkozott a keresztségben. Mindez eszünkbe kell hogy juttassa a saját keresztségünket:

akkor leszünk keresztények, vagyis krisztusi emberek, ha magunkra öltjük azt az életet, amit Jézus Krisztus élt.

Ez komoly feladatot ró ránk. A keresztségben újjászületünk krisztusi emberré. Sokunknak nincs emléke a kereszteléséről, mégis élővé kell tennünk ezt az eseményt. Megtehetjük úgy, hogy Istent nem egyszerűen világfeletti létezőnek valljuk, hanem Atyának; a hétköznapokban pedig mérlegelnünk kell, hogy mit tenne Jézus a mi helyünkben. Az Egyház Krisztus titokzatos teste, s ehhez tartozunk a keresztség által.

A főpásztor a tanárokhoz szólva kiemelte: a katolikus iskolában a legnagyobb közös nevező a keresztség. A közösség, amelyet Jézus ránk hagyott, földi létünk szempontjából és üdvösségünk miatt is fontos. Építeni kell a közösséget, a békét és a szeretetet. Ezáltal a világ boldogabbá válik, a cél pedig sokkal jobban látszik.

A szentmise az alábbi videóra kattintva visszanézhető:

Forrás: Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye

Fotó: Koprivanacz Kristóf

Magyar Kurír