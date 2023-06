Tanév végi hálaadó ünnepség a Hajdúdorogi Főegyházmegyében

A főszékesegyházban püspöki Szent Liturgián adtak hálát a pedagógusok a mögöttük álló tanévért. A találkozó Keresztelő Szent János születésének napjára esett, amire Kocsis Fülöp metropolita a lehetetlenségek megvalósulásának ünnepeként hivatkozott. Ennek hátterében az idős házaspár, Zakariás és Erzsébet története áll, akik már régen lemondtak arról, hogy gyermekük szülessen, mégis megtörtént a csoda. Titkon végig abban reménykedtek, bíztak, hogy szülők lehetnek, és amikor Zakariás, a pap bement a templomba, akkor ott egy angyal az mondta neki: „Zakariás, a könyörgésed meghallgatásra talált” (v.ö.: Lk 1,1–2.57–68.76.80).

Nagyon sok fiatal párnak kell várnia a gyermekáldásra, nem mindenkinek adatik meg a házasságkötés után rögtön ez az öröm. Ám kulcsfontosságú, hogy megőrzik-e a párok a reményt azt illetően, hogy az Isten nem hagy el bennünket – figyelmeztetett a metropolita, és elmesélte, hogy ismert olyan házaspárt, akiknek tíz év után sem született gyermeke, így az örökbefogadás mellett döntöttek, és bizony ezt követően megérkezett a családba a természetes úton megfogant gyermek is. – Az Úristen a reményt beteljesíti.

Nem mindig úgy, mint ahogyan mi azt elképzeljük, de éppen ezért nagyon fontos, hogy a reményt sohasem szabad elhagyni. Mert ha a reményt elhagyjuk, a hitet hagyjuk el

– világított rá a főpásztor.

Számtalan dolog van, amit már nem is remélünk, vagy nem merünk abban reménykedni, hogy abból valami jó fog kisülni. Sokszor akkor inog meg a remény, amikor nem teljesülnek azok a dolgok, amelyeket szeretnénk. Vágyak helyett kudarcok érnek minket – elmélkedett Kocsis Fülöp, majd arra kérte a pedagógusokat, vonjanak mérleget akár az idei tanév kapcsán, akár a korábbiakat nézve, de ne csak a jó dolgokat vegyék elő. Mint mondta, érdemes ugyanis visszaidézni a kudarcokat, a csalódásokat is, mert azok is beépülnek életünkbe.

Amikor valami nagy próbatétel, nehézség ér minket, az igazából csak jelzés, hogy az Úristen most készít elő valami újabb, valami nagyobb feladatot.

Az Isten tervébe beleférnek ezek a kudarcok, nehézségek, amelyeket mintegy jelzésképpen kapunk, hogy akkor valami még több, valami még nagyobb áldás következik. Így tekintsünk vissza kudarcainkra, fájdalmainkra. Az Istenfélő ember ilyenkor megerősödik a hitben, a jó pedagógus még felvértezettebben folytatja a munkáját. Hiszen az Istenfélő ember örömét és kudarcait is képes az Isten szemével látni – fogalmazott Kocsis Fülöp. A tanítás végén felidézte a tanév jelmondatát: „Úgy kell ragyognotok, mint a csillagoknak a mindenségben” (v.ö. Fil 2,15).

A szertartást követően a Szent Bazil Görögkatolikus Általános Iskola tornacsarnokában Benda József szocializáció kutató, szervezetfejlesztő, társadalompedagógus tartott előadást az általa kifejlesztett módszertanról, a Humanisztikus Kooperatív Tanulásról (HKT). A HKT-program egy bibliai alapú, mégis korszerű, szeretetorientált, rendkívül eredményes pedagógiai technológia, amely választ tud adni a kor kihívásaira, képes magas színvonalú nevelést biztosítani széles tömegeknek anélkül, hogy különösebb költségvetési terhet vagy külön szakemberigényt jelentene. A programmal való tanításra felkészítő tanfolyamot 1985–2005 között több ezer pedagógus elvégezte.

Az előadást követően Kocsis Fülöp metropolita és Czövek Éva, a főegyházmegye oktatási hivatalának vezetője átadta az idei Szent Gellért-díjakat a Hajdúdorogi Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképzési intézményekben dolgozóknak.

Forrás: H. Varga Eszter/Hajdúdorogi Főegyházmegye

Fotó: Farkas Friderika

Magyar Kurír