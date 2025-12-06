Ez egy új kaland az Úrral – Pál József Csabát köszöntötték 70. születésnapján Temesváron

Az ünnepi szentmisén jelen volt Martin Roos nyugalmazott temesvári megyéspüspök; Kondé Lajos szeged–csanádi püspöki helynök; a temesvári székeskáptalan tagjai; valamint Alin Câmpean, a karánsebesi román ortodox püspökség adminisztratív tanácsosa; Kovács Zsombor temesvári evangélikus-lutheránus lelkész; Kovácsné Papp Ibolya vöröscsárdai református lelkész; a gyulafehérvári főegyházmegye, valamint a temesvári egyházmegye papjai, családtagok, a püspökség munkatársai, barátok.

A megyéspüspök üdvözölte Simon István Előd konzult, aki Magyarország kolozsvári főkonzulátusát képviselte, Anja Zougouarit, a Német Szövetségi Köztársaság temesvári konzulját, Tamás Pétert, Magyarország tiszteletbeli temesvári konzulját, valamint Johann Fernbach-ot, a Bánsági Német Demokrata Fórum elnökét.

A temesvári egyházmegye karitászszövetségét Herbert Grün ügyvezető igazgató, a Kolping Románia Egyesületet Eduard Dobre igazgató, a Romániai Máltai Szeretetszolgálat temesvári filiáját Fekete-Nagy László elnök képviselte.

A Szentszék üzenetét, amelyet Edgar Peña Parra érsek, a vatikáni Államtitkárság általános ügyekért felelős helyettes államtitkára látott el kézjegyével, Toman Zoltán temesvári egyházmegyés pap, a vatikáni Államtitkárság munkatársa tolmácsolta: „Őszentsége XIV. Leó pápa örömmel küldi legőszintébb jókívánságait és áldását Pál József Csaba temesvári püspöknek 70. születésnapja alkalmából. A Szentatya szeretettel osztozik a főpásztor örömében, aki életének hetvenedik évét ünnepli, hálát adva Istennek élete drága ajándékáért és gazdag, hűséges szolgálatáért a temesvári egyházmegye javára. Szent Péter utóda imádkozik, hogy a Jóisten áldja meg az ünnepeltet bőséges egészséggel, szívének békét adjon, és töltse el a hit, a remény és a szeretet örömével.

Őszentsége, Szent Ágoston bölcsességét követve, emlékeztet arra, hogy az Egyház azokból áll, akik összhangban élnek testvéreikkel és szeretik felebarátjukat.

E tanításból kiindulva a Szentatya bátorítja Főtisztelendő Püspök Atyát, hogy továbbra is maradjon az egység és a közösség hiteles jele, készséggel és irgalommal tanúsítva mindenki előtt Isten szeretetét.”

Román, magyar és német nyelven mondott homíliájában az ünnepelt püspök így fogalmazott:

Életem legnagyobb ajándéka az, hogy a Jóisten mindannyiunkat szeret.

Ezt ezernyi módon megmutatta nekem. Mindannyiunkat a nekünk megfelelő szeretettel szeret. Engem ez örömmel és reménnyel tölt el.

Szabad vagyok az évek múlásával kapcsolatban: ameddig a Jóisten úgy akarja, addig fogom őt szolgálni. Az egészség és minden más az ő kezében van. Ő tudja a legjobban, mi válik a javunkra.

Ugyanakkor arra is gondolok, hogy eddig még soha nem voltam hetvenéves. Ez egy új kaland az Úrral, aki elvezetett eddig, hogy vele együtt éljem meg életemnek ezt a szakaszát is.

Minden reményem benne van, ami az egész egyházmegyét is illeti. Ahogy püspöki jelmondatomban is kérem: Tartsd meg őket a te nevedben. Kérjük együtt a Jóistent, hogy őrizze meg az egész egyházmegyét az ő nevében, az ő szeretetében és abban a lélekben, amelyet ő kíván nekünk – fogalmazott az ünnepelt.

A szentmise végén a Bánsági Német Demokrata Fórum Arany Érdemdísztű (Ehrennadel in Gold) kitüntetését Johann Fernbach elnök nyújtotta át a püspöknek, „rendkívüli érdemeinek elismeréseként és méltatásaként, melyeket a bánsági német közösség támogatása és előmozdítása, valamint összetartásának és identitásának megőrzése érdekében szerzett”. Marin Matieș esperes, karánsebesi plébános a temesvári egyházmegye papjai, szerzetesei és az itt élő hívek nevében tolmácsolta a jókívánságokat román, magyar és német nyelven.

A temesvári egyházmegye papjai ez alkalomból egy ezüst püspöki gyűrűt ajándékoztak a születésnapját ünneplő főpásztornak, hasonlót ahhoz, amelyet XIV. Leó pápa naponta visel. A gyűrűt a római Fratelli Savi Gioielli neves ékszerészet készítette, és Johann Dirschl általános helynök nyújtotta át az ünnepeltnek.

A szentmise után Pál József Csaba megyéspüspök testvéri agapéra hívta meg a jelenlévőket a püspökségre, hogy megízleljék a konyhai személyzet által készített születésnapi tortát. Ott a püspökség munkatársai virágkosárral köszöntötték az ünnepeltet.

Forrás és fotó: Temesvári Római Katolikus Egyházmegye

Magyar Kurír