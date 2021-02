Ezerszer is igen – Sajtótájékoztatót tartottak a házasság hete veszprémi programjairól

Sok más eseménnyel egyetemben a házasság hete programjainak jelentős része is az online térbe korlátozódik, de a szervezők így is mély tartalmú és változatos előadásokkal készülnek. Az idei kulcsmondat: „Ezerszer is igen”. Veszprém 2013-ban csatlakozott a házasság hete országos programsorozatához.

Porga Gyula polgármester hangsúlyozta, a házasság hete programjai évről évre gazdagodtak, mind változatosságban, mind pedig az érdeklődők számában. Idén a járvány ezt némileg visszaveti, de így sem mondanak le azon terveikről, amit korábban elhatároztak. A polgármester ezek közül kiemelte az idén gyémántlakodalmas házaspárok köszöntését, amellyel hagyományt szeretnének teremteni a városban.

A házasság hete február 7-én veszi kezdetét ünnepi nyitó istentisztelettel a Kálvin park református templomában, ahol Závodi Zsuzsanna református lelkész hirdet igét, a házaspárok pedig áldásban részesülnek. A sajtótájékoztatón a lelkész kiemelte: a hűséget, amire igent mondunk a házasságkötés alkalmával, Istentől tanultuk, a mai világban pedig különösen fontos, hogy együtt, a párunkkal közösen tudjuk megélni az örömöt és a nehézségeket is.

Udvardy György érsek kifejezte örömét, hiszen családpasztorációs munkatársainak köszönthetően évről évre a Veszprémi Főegyházmegye minőségi, tartalmas programokkal tud kapcsolódni a rendezvénysorozathoz.

Kiemelte, szükséges a házasságot ünnepelni, társadalmi szinten megjeleníteni, mert bár a család, a házasság természetesnek tűnik, mégis sok nehézséggel szembesülhetnek ezzel kapcsolatban és negatív példák állhatnak a fiatalok előtt, ami megnehezíti elköteleződésüket. Ezért is szükséges a kormányzat támogatása, valamint a társadalmi megítélésének pozitív irányba alakítása – hangsúlyozta a főpásztor.

„Ezerszer is igen” – ez a jelmondat ebben az évben.

Ezer nap Isten számára egy pillanat, nekünk viszont ezerszer is szükséges kimondani, hogy igen.

Az érsek rámutatott: fontos, hogy társadalmi szinten is megjelenik az igen kimondásának lehetősége, akár jó példák bemutatásával is, hogy az ifjúság számára a társadalom, amiben élünk, biztonságos közeget jelentsen, ahol egyértelmű számukra, van értelme kimondani végérvényesen, soha vissza nem vonhatóan és nem alkupozícióban az igent. S az egyszer kimondott igen valójában az ezerszer is igen alapját jelenti.

A Katolikus Egyház számára kiemelten fontos a házasság és a család. A közel két évtizeddel ezelőtt Angliában indult házasság hete kezdeményezés alapgondolata megegyezik a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodájának célkitűzéseivel. Elsődleges feladatuknak tartják a házasság és a családok védelmét és megerősítését; programjaikkal, tevékenységükkel ezeknek a céloknak a megvalósításáért dolgoznak.

A veszprémi iroda az elsők között szervezte meg 2012-ben a házasság ünnepét, mellyel az országos házasság hete programsorozathoz csatlakozott. Szándékuk, hogy megmutassák a házasság szépségét, erejét, felvállalva, hogy a jól működő kapcsolatért tenni is kell. A házasság hetében szervezett programjaik az évek során folyamatosan bővültek, Veszprémen kívül a főegyházmegye több településén szerveztek rendezvényeket. Idén a járványhelyzet miatt elsősorban online formában kínálják programjaikat.

A február 7. és 14. között a Veszprémi Főegyházmegye Családpasztorációs Irodája közreműködésével megvalósuló programokról ITT olvashat bővebben.

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye



Magyar Kurír