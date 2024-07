Ezüstmiséjét ünnepelte Csicsó János angliai magyar főlelkész Londonban

Csicsó János papi jelmondatát János evangéliumából választotta: „Nem ti választottatok engem, hanem én választottalak benneteket.” (Jn 15,16) ebből a gondolatból indult ki szentbeszédében Kiss-Rigó László szegedi püspök.

Emlékeztetett: a papi hivatás prófétai küldetés is egyben. Számos nehézségbe, leküzdendő akadályba ütközhetnek azok, akik erre a feladatra kapnak meghívást, de sok öröm is szegélyezi ezt az utat. Ami a legfontosabb: minden körülmények között, bárhová vetődjünk is a világban, hűen közvetíteni kell Jézus Krisztus üzenetét és átadni az evangéliumi örömöt.

Az ünnepi eseményen jelen volt Magyarország londoni nagykövete, Kumin Ferenc és Palóczi Péter rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter, előbbi Magyarország nevében köszönte meg a külhoni papi szolgálatot, Tarcsay Péter történész, aki Erdő Péter bíboros, prímás jókívánságait tolmácsolta, melyeket levélben küldött el, valamint Salánki István, a londoni magyar református gyülekezet lelkésze, aki gyülekezete nevében köszöntötte Csicsó János atyát.

Végül Korpos Attila az 1954-ben magyar emigránsok kezdeményezésére alakult Angliai Római Katolikus Magyarok Egyesülete (ARKME) titkáraként a karitatív szervezet gratulációit adta át.

A szentmise után szeretetvendégséggel várták a meghívott vendégeket és a Londonból és környékéről, Lutonból, South Croydonból, Cambridge-ből és Nottinghamből érkezett híveket.

*

Csicsó János atya a moldvai Bákóban (Bacău) született 1971. november 12-én. Teológiai tanulmányait Pécsett végezte, pappá is a dunántúli Baranya megyeszékhelyén szentelte Mayer Mihály akkori főpásztor 1999. június 19-én. Felszentelése után először Bikalon látott el segédlelkészi feladatokat, később Beremenden lett plébános, ahol a Szent Mihály-templom felújításában is aktív szerepet vállalt.

A brit fővárosba 2011 nyarán érkezett meg a Pécsi Egyházmegyéből érkezett; azóta szívvel-lélekkel szolgálja az angliai magyar ajkú katolikusokat, magyar nyelvű szentmisét mutat be London, South Croydon, Bristol, Luton városában, illetve Cambridge-ben. Emellett számos lelki és kulturális programot szervez az Angliában élő magyarok örömére, akik többször jártak már zarándoklaton például Csíksomlyón és Skóciában. János atya közvetett módon az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus előkészületeibe is aktívan bekapcsolódott, elsősorban a magyar, valamint az angol nyelvet beszélő hívek közötti hidak építésén fáradozva.

Forrás és fotó: Magyarok Nagyasszonya Angliai Magyar Római Katolikus Főlelkészség/Magyarország Londoni Nagykövetsége



Magyar Kurír