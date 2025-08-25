Ezüstmisét ünnepeltek Gergelyiugornyán

Hazai – 2025. augusztus 25., hétfő | 13:09
10

A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Gergelyiugornyán pappá szentelésének 25. évfordulóját ünnepelte Mák Zsolt és a hívek augusztus 21-én. A helyszín nem véletlen: Zsolt atya 25 évvel ezelőtt ugyanitt mutatta be első szentmiséjét, ezért különösen fontos számára ez a templom és közösség.

A hálaadó szentmisével egybekötött templombúcsún a hívek mellett számos vendég jelen volt: a kerület papsága, akolitusok, valamint a helyi és környékbeli egyházközségek tagjai.

A szentmise elején Heidelsperger István szatmári esperes köszöntötte az ünnepeltet. A szentbeszédet Lengyel József nagykállói esperes mondta, aki megható gondolatokkal idézte fel Zsolt atya életútját. Méltatta hivatása iránti elkötelezettségét és a hívek iránti szeretetét.

A szertartás végén az egyházközségek képviselői köszöntötték az ünnepeltet, személyes ajándékokkal és jókívánságokkal fejezve ki hálájukat és tiszteletüket az elmúlt 25 év szolgálatáért.

Az ünnepi áldás után szeretetvendégség várta a jelenlévőket, ahol kötetlen beszélgetés, közös emlékezés és ünneplés zárta a jeles napot. Az esemény méltó módon tükrözte a papi hivatás szépségét, valamint a közösség összetartó erejét és háláját Mák Zsolt atyáért.

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #jubileum #papi hivatás

