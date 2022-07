Fábry Kornél a római családtalálkozóról: A házasság hivatása Isten szeretetét megmutatni a világnak

A tizenegy fős magyar küldöttséget Marton Zsolt váci püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia családreferens tagja vezette.

Fábry Kornél atya második alkalommal volt részese a családok világtalálkozójának, a dublini után most a Rómában megrendezett nemzetközi eseménynek. Az ír fővárosban nagyszabású rendezvény volt, amelyen százezren vettek részt. A vatikáni találkozóra jóval kevesebben, mindössze kétezren kaptak meghívást a világ minden részéről a pandémiás helyzet miatt. A kevesebb jelenlévő ellenére kifejezetten jó hangulatról számolt be, és a Vatikáni Rádiónak adott interjújában kiemelte, hogy nagyon sokfajta tapasztalatot osztottak meg egymással.

A nemzetközi találkozó június 22-én a Családok Fesztiváljával kezdődött, amelyen Ferenc pápa is részt vett, öt tanúságtétel is elhangzott a különböző országokból érkezett családok részéről. A két és fél napos teológiai-pasztorális konferencia félnapi programjai egy-egy főelőadással kezdődtek, amelyet olyan panelek követtek, amelyek négy tanúságtételből álltak, és a családi élet különböző aspektusait mutatták be, nagyon őszintén foglalkozva a problémákkal. A tanúságtevők nyíltan beszéltek a konkrét nehézségekről, például hogy a házastársi hűtlenség után miként sikerült helyrehozni a házas felek kapcsolatát.

Fábry Kornél részletesen beszámolt a sok áttekintett témáról, hasznos javaslatokról. Kiemelte: többek között foglalkoztak azzal a kérdéssel, hogy miként lehet a családegyház valóban megélt hitű közösség, hogyan tud összekapcsolódni a család a mindennapi kereszténységgel, hogyan lehet szentté válni a családban. Kiváló példákat mutattak be megszólalásaikban a különböző egyházi mozgalmak, közösségek és jól működő családsegítő szervezetek képviselői is. Beszéltek többek között arról, hogyan lehet segíteni a mai embernek, támogatni az elköteleződést, a kitartást, az életszentségre törekvést, valamint miként lehet jelen lenni az online világban.

Somogyi Viktória Fábry Kornéllal készített interjúja ITT hallgatható meg.

A világtalálkozón elhangzott előadásokat és tanúságtételeket megtalálják az esemény weboldalán.

A tanúságtételek közül többet az elkövetkezendő fél évben a Magyar Kurír is megjelentet magyar fordításban.

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

