Fájdalmas pénteken keresztutat vezetett Veres András püspök Győrben

„Aki Jézus keresztjére tekint, kifejezi Isten iránti bizalmát, szeretetét, egyáltalán azt, hogy Istenbe veti minden hitét egész életére vonatkozóan. A kereszt megtanít arra is, hogy ne nézzünk el a világban lévő szenvedések fölött. Szótlanságba fojtott szenvedések sokaságával találkozhatunk. Sok kereszthordozó ember él közöttünk. Jézus azt kérte: »Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.« (Mt 16,24)

Vállaljuk, hogy odaállunk szenvedő testvérünk mellé, akinek azt a keresztet hordoznia kell. Sokféle kereszttel találkozunk, legyünk készek arra, hogy ezeket a kereszteket úgy fogadjuk, miként Krisztus keresztjét! Ne vonakodjunk odaállni kereszthordozó embertársaink mellé! Ha az életünkben nehézséggel, fájdalommal kell megküzdenünk, ne felejtsük el, hogy Krisztus kereszthordozásában van részünk” – hangsúlyozta prédikációjában a Győri Egyházmegye főpásztora.

Forrás: Győri Egyházmegye

