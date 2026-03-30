Fájdalmas pénteken keresztutat vezetett Veres András püspök Győrben

Hazai – 2026. március 30., hétfő | 13:31
Március 27-én, fájdalmas pénteken Veres András győri megyéspüspök szentmisét mutatott be és keresztutat vezetett a győri Szent Kamillus-templomban.

„Aki Jézus keresztjére tekint, kifejezi Isten iránti bizalmát, szeretetét, egyáltalán azt, hogy Istenbe veti minden hitét egész életére vonatkozóan. A kereszt megtanít arra is, hogy ne nézzünk el a világban lévő szenvedések fölött. Szótlanságba fojtott szenvedések sokaságával találkozhatunk. Sok kereszthordozó ember él közöttünk. Jézus azt kérte: »Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.« (Mt 16,24)

Vállaljuk, hogy odaállunk szenvedő testvérünk mellé, akinek azt a keresztet hordoznia kell. Sokféle kereszttel találkozunk, legyünk készek arra, hogy ezeket a kereszteket úgy fogadjuk, miként Krisztus keresztjét! Ne vonakodjunk odaállni kereszthordozó embertársaink mellé! Ha az életünkben nehézséggel, fájdalommal kell megküzdenünk, ne felejtsük el, hogy Krisztus kereszthordozásában van részünk” – hangsúlyozta prédikációjában a Győri Egyházmegye főpásztora.

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Holy Eszter szervita nővér

Magyar Kurír

