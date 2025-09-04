Faltas szentföldi vikárius: Gázában embertelen a helyzet, Betlehemből is menekülnek a keresztények

Faltas Olaszországban tartózkodik, számos programon vesz részt, az elmúlt napokban találkozott a Fiesoléban működő Földközi-tengeri Ifjúsági Tanáccsal. A Toscana Oggi napilap szerkesztőségében adott egy hosszabb interjút is.

„Szeptember elsején – mondta – megnyitottuk az iskolákat az egész Szentföldön, Betlehemben, Jeruzsálemben is, de Gázában a gyerekek immár két éve nem járhatnak iskolába. A gyerekeket mindentől megfosztják: az iskolától, az egészségügyi ellátástól, nincsenek orvosok, nincsenek gyógyszerek. Még játszani is lehetetlen számukra.

Ezek a gyerekek csak háborút, menekülést, menedékhelyeket, katasztrófát és romokat láttak.”

A szentföldi szerzetes felidézte a toszkán püspökök júniusi jeruzsálemi és betlehemi zarándoklatát is: „Bátor gesztus volt a toszkán püspököké, nagyon szép gesztus a Szentföld keresztényeiért, a Szentföld egyházáért. Reményt adtak ezeknek az embereknek. Mindenki nagyra értékelte ezt a látogatást, és azóta is emlegetik.”

A jelenlegi tragikus helyzet nemcsak Gázát érinti: Betlehem „nyitott börtönné vált. Az ellenőrzőpontokat lezárták, pedig a háború előtt rengetegen dolgoztak Izraelben, napi munkavállalási engedéllyel. Most nem adnak engedélyt, nincs munka, nem tudnak kimenni, és két éve azoknak sincs munkájuk, akik a turizmusban dolgoztak.”

A keresztények is szenvednek, elhagyják Betlehemet:

185 betlehemi család már elment, több mint 700 ember. Ha ez így folytatódik, valóban nem marad ott egyetlen keresztény sem.”

Forrás: AgenSir

Fotó: Vatican News

Thullner Zsuzsanna/Magyar Kurír