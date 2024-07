Farmon élő állatokkal ismerkedtek az Autista Segítő Központ tanulói

A programon vegyesen csapat: részben az általános iskola tanulói, részben a lakóotthon lakói és kísérőik, összesen 29 fő vett részt.

A gyerekek találkozhattak a farmon élő állatokkal: láthattak alpakákat, pónit, csirkéket, pulykákat, tengerimalacokat és papagájokat, továbbá megetethették a nyulakat. A szabadon engedett bárányokat is bármikor lehetett simogatni.

A héhalmi Frenklin Park jóvoltából a délelőtt folyamán még egy hüllőbemutatóra is sor került, melynek keretében több különleges teknősfélével, varánusszal és szakállas agámával is lehetett ismerkedni. Bár egy-két résztvevő tartózkodott az elsőre ijesztőnek tűnő állatoktól, a legtöbben kíváncsian figyelték a bemutatót, sőt meg is simogatták az egzotikus élőlényeket.

„A gyerekek azonnal észrevették a felállított ugrálóvárat, a trambulint, a fészekhintát, és alig várták, hogy használhassák őket – ezeknek a játékoknak egész nap folyamatosan nagy sikere volt. Játszhattak továbbá játékjárművekkel, labdákkal, kipróbálhatták egy elkerített játszótéren a hintát, csúszdát és a homokozót is” – mesélte Hegyi Barbara, a Lakóotthon vezetője.

„A látogatás lehetőségét a farm tulajdonosai ajánlották fel. Vendéglátóink nagyon kedvesen, szívélyesen fogadtak bennünket, és nagy örömet okoztak számunkra” – tette hozzá Somodiné Klátyik Mária, az általános iskola igazgatója.

Forrás: Ferencesek.hu

Fotó: Hegyi Barbara

Magyar Kurír