Fatimai engesztelő imaestet tartottak Mátészalkán

A Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye mátészalkai egyházközségében a fatimai engesztelő imaest története egy 30 évvel ezelőtti eseményre vezethető vissza. A fatimai Mária-kegyszobor 1947-ben készített másolata már többször is körbejárta a világot. Az 1994-es fatimai gyermekzarándoklaton részt vevő százhúsz magyar fiatal hozta el a szobrot hazánkba, Seregély István akkori egri érsekkel együtt, a Malév különgépével. A vándorszobrot június 11-i megérkezésétől október 13-ig sok magyar településre elvitték, köztük Mátészalkára is. Fogadása után ennek emlékére egy fatimai Szűzanya-szobrot helyeztek el a ráczkerti templomban, majd az akkori plébános, Miklós Dezső atya megszervezte és rendszeressé tette az engesztelő imaesteket.

Az engesztelő imaestek első, májusi alkalmán Heidelsperger István püspöki helynök atya meghívására a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye főpásztora is részt vesz évről évre. Palánki Ferenc megyéspüspök idén is velük imádkozta a rózsafüzér imádságot, majd szentmisét mutatott be, a szatmári esperesi kerület papjaival együtt.

A főpásztor homíliájában azt kérdezte a jelenlévőktől: hallgatunk-e a Jó Pásztorra? Példaként állítva elénk Máriát, a legjobb tanítványt, arra buzdított mindannyiunkat, hogy együtt imádkozva a Szűzanyával kérjük a Szentlelket, erősítsen meg bennünket, hogy jó bárányai lehessünk a Jó Pásztornak. Segítse meg XIV. Leó pápát, hogy Jézus Krisztust, a Jó Pásztort képviselje bárhol, bármikor. „Hiszen Jézus így szólt: »Juhaim hallgatnak szavamra!«” (Jn 10, 27–28)

„Isten legteljesebb üzenete az Ő szent Fia volt, hiszen maga Jézus Krisztus az isteni kinyilatkoztatás teljessége. Mária volt az első, aki befogadta az igét. Gondoljuk végig: mi odafigyelünk-e Jézus Krisztus szavára? Befogadjuk-e? Felismerjük-e, hogy általa Isten szól hozzánk?” – tette fel a kérdést Palánki Ferenc püspök.

Mária a legelső tanítványa volt Fiának, és mindent feláldozott azért, hogy szent Fia által megvalósulhasson a megváltás terve. Hallgatunk-e Mária példájára?

A Boldogságos Szűz Mária, a Mennyország Királynéja uralkodásáról a főpásztor kijelentette:

nem úgy uralkodik, mint egy világi királynő. Hiszen az igazi uralkodás a szeretet,

az, hogy segítünk másoknak. Mária mindig segít bennünket, megszólít, imádkozik értünk. Szűz Mária 2000 év óta sokszor megjelent, hogy szóljon az emberekhez, üzenetet hozzon. Először is meghívott bennünket, hogy imádkozzuk a rózsafüzért, odafigyelve, rácsodálkozva Isten misztériumára; meghív bennünket az engesztelésre, a bűnbánatra és a békére. Mindig azt mondja: „Gyertek Fiamhoz!”

„Mária, aki a legjobb tanítvány, számunkra a legjobb tanítómester – összegezte tanítását a püspök. – Ne csak szavakkal imádkozzunk, hanem az egész életünk imádság és vigasztalás legyen. Erre kaptunk meghívást a remény évében Ferenc pápától. Érdemes küzdeni, akár úgy, hogy magunkat is legyőzzük. Jézus arra tanít bennünket, hogy ne a világ hangjára figyeljünk. A mai világ arra biztat, hogy nekem legyen jó, az én életem legyen kényelmes, nekem legyen meg mindenem, még mások szenvedése árán is. Jézus pedig azt mondja:

nektek legyen jó, még az én szenvedésem árán is. Ez a jézusi szeretet.

Ha reménység él a szívünkben, akkor ez a küldetés nekünk is sikerülhet Mária közbenjárásával, Isten kegyelméből” – zárta gondolatait Palánki Ferenc megyéspüspök.

A fatimai engesztelő imaesteken nemcsak mátészalkaiak vesznek részt, hanem a környező településekről, sőt határon túlról is rendszeresen érkeznek zarándokok. Ezeken az alkalmakon több száz hívő ember fohásza tölti be a templomot és emeli fel a szíveket Mátészalkán.

A júniusi engesztelő imaest különleges alkalom lesz, hiszen a gyémántmisés Fülöp Sándor mutatja majd be a szentmisét, aki éppen 60 éve szolgálja Jézus Krisztust. Szeretettel várnak mindenkit június 13-án a ráczkerti templomban.

Szöveg: Bálint Albertné/Széchenyi István Katolikus Német Nemzetiségi, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde, Mátészalka

Forrás és fotó: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír