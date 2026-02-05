Február 18-án újraindul a keresztény jegyesiskola a budapesti egyetemi lelkészség szervezésében

2026. február 5., csütörtök
A Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség által szervezett jegyesiskola idén február 18-án kezdődik a budapesti Magyar Szentek temploma melletti közösségi teremben.

A jegyesiskola alkalmai idén is szerdai napokon lesznek 19 órától Budapesten, a Magyar Szentek temploma melletti közösségi teremben (Budapest XI., Magyar Tudósok körútja 1. – a bejárat a templomi parkoló jobb oldalán található).

A tervezett program:

Február 18.
A házasság teológiája – Héray András egyetemi lelkész
Téma: kinyilatkoztatás a házasságról (a Szentírás tanítása); a házasság felbonthatatlansága – bibliai alapok; a házasság szentség és kötelék; a hűség a hitből táplálkozik; együtt – Isten felé

Február 25.
Önbizalom, önértékelés, önbecsülés – Egri László orvos, diakónus
Téma: kritikus életszakaszok; a helyes önértékelés kialakulása; a nevelés, önnevelés mindenkor elsajátítható és alkalmazható eszköztára az önbizalom fejlesztéséhez

Március 4.
A házasság testi dimenziója – Krúdy Tamás és Zsófia
Téma: szexualitás a házasság előtt és a házasságban; családtervezés (TCST-módszer); a gyermek Isten ajándéka

Március. 11.
A házasság mindennapjai – kiscsoportos feldolgozás tapasztalt házaspárokkal
Téma: spiritualitás a házasságban; karrier – anyagiak – család; mi és a rokonok

Március 18.
Gyermeknevelés a csábítások világában – kiscsoportos feldolgozás tapasztalt házaspárokkal
Téma: társadalmi hatások, melyek ránk is hatnak; liberalizmus – rigorizmus (lazaság vagy szigor); kommunikáció a családban

Március 25.
Ünnepek, szimbólumok – Héray András egyetemi lelkész
Téma: a házasságkötés jelképei, szertartása; felkészülés az esküvőre; évfordulók, jeles napok megülése a családban

A résztvevők az elvégzett kurzusról igazolást kapnak.

Jelentkezni Héray András egyetemi lelkésznél az egylelkbp@gmail.com e-mail-címen lehet.

Forrás: Budapesti Római Katolikus Egyetemi és Főiskolai Lelkészség

Fotó (arhcív): Lambert Attila

Magyar Kurír

